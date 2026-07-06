Une batterie 10 % plus grande sur l'iPhone 18 Pro Max confirmée par une base réglementaire

Apple devrait présenter les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre 2026. Les deux modèles partageront 99 % de leurs caractéristiques, mais le Pro Max se distinguera nettement par une autonomie supérieure grâce à une batterie beaucoup plus grande.

Une batterie nettement plus généreuse sur le Pro Max

Selon de nouveaux documents déposés dans une base de données réglementaire chinoise et repéré sur Weibo, l’iPhone 18 Pro Max disposerait d’une batterie de 5 567 mAh aux États-Unis, contre 4 288 mAh pour l’iPhone 18 Pro.



Chine Différence USA Difference ‌iPhone 17 Pro‌ 3 988 mAh +406 mAh 4 252mAh +670 mAh ‌iPhone 18 Pro‌ 4 056 mAh +68 mAh 4 288mAh +36 mAh



Ces capacités représentent :

Près de +10 % par rapport à l’iPhone 17 Pro Max.

Moins de +1 % seulement pour l’iPhone 18 Pro par rapport à son prédécesseur.

Cette augmentation significative sur le modèle "Pro Max" expliquerait pourquoi il devrait être un peu plus épais que le Pro. Apple prioriserait visiblement l’autonomie sur le plus grand des deux téléphones.

Les autres différences attendues

Hormis la taille et le poids (le Pro Max reste plus imposant), les deux appareils devraient être très similaires :

Même capteur principal Fusion 48 MP avec ouverture variable (nouveauté).

Même puce A20 Pro (ou équivalente).

Même design en titane et mêmes options de couleurs.

Contrairement à certaines années, le Pro Max ne devrait pas bénéficier d’avantages photo exclusifs cette fois-ci. Les deux modèles profiteront des mêmes avancées caméra.

Pourquoi cette différence d’autonomie ?

Apple semble vouloir accentuer l’écart entre les deux versions Pro. Le Pro Max cible les utilisateurs qui veulent une journée (voire plus) d’utilisation intensive sans recharger, tandis que le Pro reste plus compact et léger (pour un "Pro"). Cette stratégie renforce le positionnement premium du Pro Max, souvent choisi pour sa meilleure endurance et son écran plus grand.



Ce qu’il faut retenir des futurs modèles :

iPhone 18 Pro : Batterie légèrement améliorée, appareil photo à ouverture variable.

: Batterie légèrement améliorée, appareil photo à ouverture variable. iPhone 18 Pro Max : Batterie nettement plus grande (+10 %), meilleure autonomie, appareil photo à ouverture variable, format plus imposant.

Les deux modèles devraient offrir des performances photo et vidéo exceptionnelles grâce à l’ouverture variable sur le capteur principal. Le choix entre les deux dépendra surtout de vos priorités : compacité ou endurance maximale. Et aussi de votre porte-monnaie, puisque 200 euros devraient les séparer.



Rendez-vous vers le 8 septembre pour la présentation officielle et les tests réels d’autonomie. L’iPhone 18 Pro Max pourrait bien devenir le champion de l’endurance chez Apple cette année, à moins que l'iPhone Ultra, le premier pliable, ne lui vole la vedette.