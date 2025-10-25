L’iPhone 18 de base aurait bien 12 Go RAM

Le prochain modèle d’entrée de gamme d'Apple, l’iPhone 18, pourrait offrir 50 % de mémoire vive en plus par rapport à l’iPhone 17, selon le média coréen The Bell. De quoi améliorer sensiblement les performances du téléphone.

12 Go de RAM

La série actuelle de 2025, comprenant l'iPhone Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, est équipée de 12 Go de RAM, soit une augmentation de 4 Go par rapport aux modèles antérieurs, principalement en raison des besoins de traitement de l'intelligence artificielle embarquée. L'iPhone 17, cependant, conserve toujours ses 8 Go de RAM.

Pour l'iPhone 18, Apple prévoirait d'uniformiser la mémoire sur tous les modèles. L'entreprise aurait demandé à Samsung, un fournisseur majeur de RAM, d'augmenter la production de puces LPDDR5X pour la prochaine gamme. Les puces LPDDR5X de Samsung, lancées en 2024, sont disponibles en versions 12 Go et 16 Go, ce qui rend improbable un iPhone 18 standard avec 8 Go. Apple serait également en discussions avec SK Hynix et Micron pour un approvisionnement supplémentaire en DRAM mobile.

On imagine qu’Apple en a besoin pour fluidifier l’expérience en matière d’IA et de gaming, mais peut-être la firme de Cupertino a-t-elle une autre idée derrière la tête, comme utiliser l’iPhone 18 comme « cerveau » des premiers modèles de lunettes intelligentes.



L'iPhone Air 2, l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et un premier iPhone pliable devraient être lancés à l'automne 2026, suivis de l'iPhone 18 et de l'iPhone 18e au premier semestre 2027.