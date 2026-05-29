iPhone 18 Pro : l’objectif à ouverture variable va coûter cher à Apple

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo sur X, le nouvel objectif à ouverture variable prévu sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max représentera un surcoût substantiel pour Apple. Le prix unitaire de ce composant serait environ 50 % plus élevé que l’objectif actuel à 7 éléments utilisé sur les iPhone 17 Pro. La question qu'on se pose immédiatement : Apple va-t-elle absorber ou répercuter le coût sur le prix final ?

Pourquoi cette technologie est importante ?

Contrairement à l’ouverture fixe (f/1.78) des modèles actuels, une ouverture variable permet d’ajuster physiquement la taille du diaphragme. Cela offre :

Un meilleur contrôle de l’exposition selon les conditions de lumière

Une plus grande flexibilité sur la profondeur de champ (flou d’arrière-plan plus maîtrisé)

Des performances améliorées en faible luminosité et en portrait

Cette fonctionnalité est l’une des plus attendues des dernières années sur les iPhone 18 Pro. Ce sera LA grande nouveauté de l'année sur ces modèles, la vedette étant l'iPhone Ultra pliable.

Sunny Optical devient un fournisseur clé

Ming-Chi Kuo indique que Sunny Optical va devenir un nouveau fournisseur de modules caméra compacts pour Apple. L’entreprise produira déjà une partie des caméras du prochain MacBook Neo (dont les prévisions de ventes ont été doublées, passant de 5 à 10 millions d’unités en 2026).



Sunny Optical devrait fournir entre 40 % et 50 % des modules caméra à ouverture variable pour les iPhone 18 Pro.

Un iPhone 18 Pro qui s’annonce haut de gamme

Ce surcoût sur la caméra principale confirme qu’Apple mise sur une montée en gamme significative pour ses modèles Pro en 2026. Les iPhone 18 Pro devraient également être accompagnés du très attendu iPhone Ultra (le premier iPhone pliable) lors du lancement à l’automne 2026.V



Même si ce nouvel objectif va augmenter le coût de production, il devrait permettre aux iPhone 18 Pro de franchir un nouveau cap en photo et vidéo. Reste à voir si Apple répercutera (ou non) ce surcoût sur le prix de vente final.



L’ouverture variable fait-elle partie des fonctionnalités que vous attendez le plus sur l’iPhone 18 Pro ?