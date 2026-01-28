iPhone 18 Pro : ouverture variable accompagné d'un téléconvertisseur ?

D’après un post sur Weibo du leaker chinois « Smart Pikachu », le système d’ouverture variable pour les iPhone 18 Pro et Pro Max serait passé en phase d’échantillons d’ingénierie tardifs. Apple testerait même en parallèle l’intégration d’un téléconvertisseur. Voyons ensemble ce que ça signifie pour nous, les clients. Les deux modèles étant attendus pour septembre 2026.

Une ouverture variable pour quoi faire ?

Ming-Chi Kuo avait déjà teasé fin 2024 que la caméra principale des deux iPhone 18 Pro aurait une ouverture variable - une première chez Apple. Un rapport d’octobre 2025 confirmait que les discussions avec les fournisseurs avançaient bien.



Concrètement, une ouverture variable permettrait de contrôler optiquement la quantité de lumière qui arrive sur le capteur. Super pratique pour la vidéo : on garde un beau flou de mouvement naturel et des transitions d’exposition plus douces même en plein soleil, sans tout miser sur la retouche logicielle. Mais la vraie surprise, c’est cette histoire de téléconvertisseur.

Et le téléconvertisseur ?

Sur un reflex classique, ça sert à augmenter la focale (donc zoomer plus loin) mais au prix d’une perte de luminosité. Sur un smartphone, ce serait inédit. Si Apple y arrive, ça pourrait booster sérieusement le zoom optique, et l’ouverture variable viendrait justement compenser la perte de lumière pour éviter des photos ou vidéos trop sombres.



À ce stade du développement, le design global de l’iPhone 18 Pro est bouclé depuis longtemps. Apple continue juste de peaufiner et tester des "trucs" comme les modules photo. Ces échantillons servent à vérifier la qualité optique, la fiabilité et si c’est vraiment industrialisable à grande échelle. Rien n’est encore gravé dans le marbre : si ça ne passe pas les tests qualité Apple, la fonction peut sauter. (On se souvient que l’ouverture variable avait déjà été annoncée pour un iPhone 17… et puis rien.)



Smart Pikachu est plutôt fiable sur les leaks Android, mais il est encore assez nouveau sur les rumeurs Apple, donc les traditionnelles pincettes ne sont pas de trop. Il avait récemment parlé d’une Dynamic Island et d’une puce A19 bridée pour l’iPhone 17e... Bref, si tout ça se concrétise, on pourrait enfin avoir un iPhone qui se rapproche vraiment du feeling d’un vrai appareil photo pro, avec plus de contrôles physiques en plus de l’IA.



Qui signe ? Rappelons que la vraie star cette année devrait être l'iPhone Fold, le premier pliable de la marque !