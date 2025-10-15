L'iPhone 18 Pro aurait une caméra à ouverture variable

L'iPhone 18 Pro prépare une innovation photo qui devrait marquer un tournant dans la stratégie d'Apple en matière de photographie mobile. Selon un rapport du média coréen ETNews, les modèles Pro de la prochaine génération adopteront une technologie que la marque à la pomme n'a encore jamais utilisée sur ses smartphones.

Une première pour l'iPhone

Apple s'apprête à intégrer un système d'ouverture variable sur l'appareil photo principal des iPhone 18 Pro et Pro Max, attendus à l'automne 2026. Cette technologie permet d'ajuster mécaniquement la quantité de lumière captée par le capteur, contrairement aux ouvertures fixes des modèles actuels qui restent bloquées à ƒ/1.78 depuis l'iPhone 14 Pro.

Concrètement, l'ouverture pourra s'élargir dans les environnements sombres pour capter davantage de lumière, et se refermer dans des conditions lumineuses pour éviter la surexposition. Les utilisateurs pourront également jouer sur la profondeur de champ, obtenant ainsi ce flou d'arrière-plan caractéristique des appareils photo reflex, sans avoir recours à un mode portrait logiciel.

Un pari technique et commercial

Cette évolution s'inscrit dans un contexte de saturation du marché des smartphones où les fabricants peinent à se différencier. LG Innotek et Foxconn se chargeraient de la production du module caméra, tandis que les actionneurs nécessaires au mécanisme proviendraient des chinois Luxshare ICT et Sunny Optical.

L'initiative n'est pas sans risque : Samsung avait tenté l'aventure avec ses Galaxy S9 et S10 entre 2018 et 2019, avant d'abandonner la fonctionnalité en raison du surcoût et de l'épaisseur supplémentaire. Apple mise visiblement sur sa capacité à miniaturiser et optimiser cette technologie. Cette annonce, qui corrobore une rumeur de l'analyste Ming-Chi Kuo de décembre dernier, valide le fait qu'Apple cherche à repositionner l'iPhone comme référence en photographique alors qu'elle s'était concentrée sur la vidéo ces dernières années.