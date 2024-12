L'iPhone 18 Pro aurait une ouverture variable comme un reflex numérique

Bien que le lancement de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max soit encore loin, dans près de deux ans, certains ont déjà des informations croustillantes à partager. Une fois n'est pas coutume, il s'agit de l'appareil photo des futurs stars d'Apple, le composant se rapprochant toujours un peu plus des appareils dédiés.

Un appareil au niveau des reflex ?

Dans un récent article de blog, l'analyste de la chaîne d'approvisionnement Ming-Chi Kuo a confirmé que la caméra arrière principale des deux modèles d'iPhone 18 Pro comprendrait une fonction d'ouverture variable, une première pour l'iPhone. Il s'agit de la caméra "Fusion" de 48 mégapixels, auparavant connue sous le nom de capteur principal ou large dans les modèles précédents.

Concrètement, l'ouverture variable permettrait aux utilisateurs d'ajuster la quantité de lumière entrant dans l'objectif de l'appareil photo, offrant ainsi un meilleur contrôle de l'exposition. Actuellement, les modèles iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro fonctionnent avec une ouverture fixe de ƒ/1,78, capturant toujours des images à l'ouverture la plus large. Avec les modèles iPhone 18 Pro, ce contrôle manuel de l'ouverture pourrait changer la donne, imitant les capacités des appareils photo reflex numériques professionnels ou sans miroir de marques comme Sony et Canon.



Kuo a déjà évoqué cette fonctionnalité le mois dernier mais explique cette fois que la société néerlandaise BE Semiconductor fournira l'équipement nécessaire à l'assemblage des lames d'ouverture, qui contrôlent mécaniquement l'entrée de la lumière à travers l'objectif.



Cette mise à niveau pourrait améliorer considérablement le contrôle de la profondeur de champ, permettant un flou d'arrière-plan plus naturel, aussi appelé effet bokeh, bien que l'efficacité puisse être limitée par la taille plus petite du capteur typique des smartphones. Le mode Portrait existant d'Apple simule déjà cet effet numériquement, mais un capteur plus grand ne serait pas de refus. Après tout, l'iPhone est devenu l'appareil photo le plus utilisé au monde.



Rappelons que cette nouveauté avait un temps été évoquée dès la gamme d'iPhone 17, avant de glisser d'un an, pour l'iPhone 18 Pro.



Ces modèles devraient sortir en septembre 2026, de quoi nous laisser le temps de confirmer tout cela.