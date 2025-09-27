iPhone 17 : Apple accusée d'ignorer les conditions de travail chez Foxconn

Un nouveau rapport de China Labor Watch remet sur le devant de la scène les conditions de travail controversées dans l'une des usines les plus importantes d'Apple. L'organisation accuse la firme de Cupertino de fermer les yeux sur les pratiques douteuses de son partenaire Foxconn en Chine, malgré des années de promesses d'amélioration.

Des conditions de travail qui stagnent depuis 2019

L'enquête menée pendant six mois dans l'usine Foxconn de Zhengzhou révèle une situation préoccupante. Plus de la moitié des 200 000 employés pendant la haute saison sont des travailleurs saisonniers, bien au-delà de la limite légale chinoise de 10%. Ces employés temporaires subissent des horaires de 60 à 75 heures par semaine et voient une partie de leur salaire retenue pour les dissuader de partir en pleine production.

La discrimination touche particulièrement les minorités ethniques comme les Ouïghours et les Tibétains, systématiquement écartés du processus de recrutement via l'application d'embauche de Foxconn. Les femmes enceintes étaient également exclues jusqu'à récemment par le biais d'examens radiologiques obligatoires.

Apple entre promesses et réalité du terrain

Face à ces accusations, Apple maintient sa position habituelle, affirmant être "fermement engagée dans les plus hauts standards de travail et de droits humains". La compagnie assure avoir dépêché des équipes sur place pour enquêter immédiatement. Pourtant, ces déclarations résonnent étrangement quand on sait que les salaires de base n'ont pas bougé depuis 2019, oscillant toujours entre 294 et 336 dollars mensuels.

Cette situation illustre le dilemme persistant d'Apple : comment concilier sa dépendance à la production chinoise avec ses engagements éthiques affichés ? Malgré les tentatives de diversification vers l'Inde, Zhengzhou reste un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement, notamment pour le nouvel iPhone 17.

Un enjeu qui dépasse Apple

Ce rapport souligne un problème structurel de l'industrie technologique mondiale. La pression concurrentielle pousse les fabricants à optimiser les coûts au détriment des conditions de travail, créant un cercle vicieux difficile à briser. Pour Apple, l'enjeu est double : maintenir sa rentabilité tout en préservant son image de marque responsable, un équilibre de plus en plus complexe à tenir dans un contexte géopolitique tendu.



On ne connaît pas encore la teneur des conditions de travail dans les usines en Inde et au Vietnam, généralement exploitées par Foxconn. Sachant qu'Apple cherche à sortir de plus en plus sa production de la Chine, il serait intéressant que de nouveaux rapports émergent concernant ces autres pays asiatiques, même si on ne se fait guère d'illusions.



Source