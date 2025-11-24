La pub d'Apple sur le refroidissement de l’iPhone 17 Pro

Apple a publié une nouvelle publicité pour l’iPhone 17 Pro sur sa chaîne YouTube, mettant en lumière le système de refroidissement par chambre à vapeur et la puce A19 Pro. C'était l'une des grandes nouveautés du dernier modèle haut de gamme de la marque.

« Peak Performance »

Intitulée « Peak Performance » (performance ultime), cette vidéo d’une minute commence par un homme qui court dans un désert aride alors que des nuages s’amoncellent au-dessus de lui, annonçant un orage. Une goutte d’eau tombe du ciel et s’évapore instantanément sur son front, lui conférant une vitesse et une capacité de multitâche surhumaines. Une voix off déclare :

La puce Apple A19 Pro est refroidie par vapeur. Car un refroidissement optimal permet de repousser les limites et de gérer plus de 35 000 milliards de tâches complexes par seconde. Imaginez un peu si nous étions aussi puissants…

Pendant que l’homme continue sa course, il joue sur un clavier de piano démesurément long, résout un Rubik’s Cube d’une seule main, traverse un mur, fonce à travers une chorale, fracasse un second mur et finit par dépasser l’écran lui-même.

Comment ça marche la chambre à vapeur ?

Apple a totalement revu l’architecture thermique des iPhone 17 Pro en adoptant pour la première fois un système de chambre à vapeur. Ce dispositif utilise une très faible quantité d’eau déionisée qui absorbe la chaleur de la puce A19 Pro, se vaporise, diffuse cette chaleur à travers le châssis monocoque en aluminium, puis se recondense pour recommencer le cycle. Selon Apple, cette solution offre jusqu’à 40 % de performances soutenues en plus lors des tâches exigeantes (jeux, montage vidéo, etc.).

Commercialisés à partir de 1 329 € pour l’iPhone 17 Pro et 1 479 € pour l’iPhone 17 Pro Max, ces modèles haut de gamme sont plus chers que l’iPhone Air à 1 229 € et l’iPhone 17 à 969 €, mais ils embarquent les technologies les plus avancées de la gamme iPhone actuelle. Sauf que, pour nous, l'iPhone 17 standard offre le meilleur rapport qualité / prix, notamment avec sa puce A19 et son écran 120 Hz, alors que l'iPhone Air propose l'expérience la plus innovante depuis l'iPhone X.