Johny Srouji, le créateur des puces M, pourrait quitter Apple à son tour (màj)

Apple traverse une période de turbulences sans précédent depuis des décennies. Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles et figure clé de la transition vers Apple Silicon, réfléchirait sérieusement à quitter l'entreprise pour rejoindre un concurrent. Cette nouvelle intervient dans un contexte déjà marqué par une vague de départs d'executives de premier plan, soulevant des interrogations sur l'avenir stratégique de la marque à la pomme.

Un exode inquiétant de talents

La semaine dernière, Apple a perdu quatre cadres dirigeants majeurs : John Giannandrea (responsable de l'IA), Alan Dye (directeur du design d'interface), Kate Adams (directrice juridique) et Lisa Jackson (vice-présidente environnement et politique). Mais le départ potentiel de Srouji représente un risque encore plus significatif pour l'entreprise.

Selon Bloomberg, Tim Cook tenterait de retenir l'ingénieur avec un package de rémunération conséquent et la proposition d'un poste de directeur technique (CTO), qui en ferait le second dirigeant le plus puissant d'Apple. Cependant, Srouji aurait exprimé sa préférence pour ne pas travailler sous les ordres d'un nouveau PDG, compliquant ainsi les efforts de rétention.

L'héritage d'Apple Silicon en question

Depuis son arrivée chez Apple, Srouji a orchestré des avancées majeures. La transition complète des Mac vers Apple Silicon a permis des gains de performances et d'efficacité énergétique spectaculaires. Plus récemment, l'entreprise a développé ses propres puces modem cellulaire (C1) et Wi-Fi/Bluetooth (N1), réduisant sa dépendance envers des fournisseurs externes comme Qualcomm.

Son départ éventuel survient alors qu'Apple peine à s'imposer dans l'intelligence artificielle, un domaine où Meta, OpenAI et d'autres concurrents attirent massivement des ingénieurs de Cupertino. L'organisation IA d'Apple souffrirait d'un moral en berne et d'une douzaine de chercheurs clés auraient déjà quitté le navire.

Une restructuration en profondeur

Cette hémorragie de talents reflète aussi une réalité démographique : beaucoup de cadres sont au même stade de carrière, dans la soixantaine ou approchant de cet âge. Jeff Williams, ancien directeur des opérations et numéro deux de Tim Cook, a pris sa retraite le mois dernier après une décennie à ce poste. Greg Joswiak (marketing) et Deirdre O'Brien (retail) totalisent respectivement 40 et 35 ans d'ancienneté, suggérant que d'autres départs pourraient suivre.

Tim Cook lui-même, qui a fêté ses 65 ans le mois dernier, alimenterait les spéculations sur sa propre succession. John Ternus, responsable de l'ingénierie matérielle âgé de 50 ans, serait le candidat favori pour reprendre les rênes, même si Cook devrait rester influent en tant que président du conseil.

Face à cette situation inédite, Apple a demandé à ses ressources humaines d'intensifier ses efforts de recrutement et de rétention. Mais avec une dernière catégorie de produits grand public vraiment nouvelle remontant à dix ans (l'Apple Watch), l'entreprise se trouve dans une position délicate face à des rivaux plus agiles dans le développement de technologies IA.



: Johny Srouji a tenu à démentir son départ en renouvelant saconfiance dans ses équipes :

Je sais que vous avez lu toutes sortes de rumeurs et de spéculations sur mon avenir chez Apple, et je pense que vous devez l'entendre directement de ma part. Je suis fier des technologies incroyables que nous développons tous dans les domaines des écrans, des caméras, des capteurs, du silicium, des batteries et d'un très large éventail de technologies, à travers tous les produits Apple. Ensemble, nous permettons de créer les meilleurs produits au monde. J'aime mon équipe, j'aime mon travail chez Apple, et je ne prévois pas de partir de sitôt.



Alors simple rumeur infondée ou les équipes de Tim Cook ont réussi à maintenir Johny Srouji en poste ? Nul ne le sait, mais la partie de chaises musicales chez Apple ne semble pas près de s'arrêter.