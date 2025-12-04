L’architecte visuel derrière iOS, l’iPhone X et le Vision Pro rejoint le géant des réseaux sociaux pour diriger un nouveau studio design axé sur l’IA et les dispositifs portables.

Alan Dye quitte Apple pour Meta après 19 ans

Dans un mouvement qui secoue la Silicon Valley, Alan Dye, figure emblématique du design chez Apple, rejoindra Meta le 31 décembre 2025. Ce recrutement illustre l’intensification de la guerre des talents entre géants technologiques pour dominer l’avenir des appareils connectés et de l’intelligence artificielle.



Depuis son arrivée chez Apple en 2006, Dye a gravi les échelons pour devenir vice-président du design d’interface utilisateur. Son empreinte sur les produits Apple est considérable. Il a contribué à la refonte d’iOS 7 aux côtés de Jony Ive, participé à la conception de l’iPhone X et du Vision Pro, et orchestré le lancement de Liquid Glass, la nouvelle identité visuelle déployée en juin dernier sur iOS 26 et toutes les autres plateformes.



Pour Meta, l’arrivée de Dye constitue un coup stratégique majeur. Il prendra les fonctions de directeur du design et supervisera un nouveau studio créatif fusionnant design, mode et technologie. Rattaché au directeur technique Andrew Bosworth, il aura pour mission d’unifier la vision design des produits matériels et logiciels de Meta, notamment dans l’intégration de l’intelligence artificielle.

Mark Zuckerberg a confirmé la nouvelle sur Threads, affirmant que ce studio “définira la prochaine génération de nos produits”. Meta recrute massivement des talents du design pour soutenir ses ambitions dans les casques Quest et les lunettes Ray-Ban Meta, son premier véritable succès matériel grand public.



Face à ce départ, Apple promeut Stephen Lemay, vétéran de 26 ans au sein de l’entreprise, qui succédera à Dye. Tim Cook a salué son rôle dans “la conception de chaque interface majeure d’Apple depuis 1999”.



Ce transfert reflète la rivalité croissante entre Apple et Meta (et les autres) dans les dispositifs portables et la réalité augmentée. Alors que l’industrie se transforme autour de l’IA , les entreprises se battent pour attirer les créatifs capables d’imaginer nos interactions technologiques de demain.



