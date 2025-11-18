Le designer de l'iPhone Air, Abidur Chowdhury, quitte Apple

Nouveau coup dur pour la prestigieuse équipe de design d'Apple : Abidur Chowdhury, étoile montante qui a contribué à l'iPhone Air lors de l'événement de septembre 2025, a discrètement quitté l'entreprise pour rejoindre une startup d'intelligence artificielle dont le nom n'a pas été révélé, selon un article de Bloomberg.

Son départ, décrit comme ayant provoqué des remous en interne en raison de son influence grandissante, souligne l'exode des talents qui se poursuit à Cupertino, alors même que l'iPhone Air est salué pour son design élégant et futuriste, malgré des ventes inférieures aux prévisions.

Un exode plus large au sein du département design d'Apple

Les difficultés d'Apple ne se limitent pas à ses laboratoires d'IA, où des ingénieurs ont rejoint des concurrents comme Meta, Anthropic et OpenAI. Le groupe de design industriel, autrefois la référence du monde de la tech sous la direction de Jony Ive, subit une fuite des talents constante depuis son départ en 2019. Parmi les départs récents les plus médiatisés, on compte :

Evans Hankey, successeur d’Ive à la tête du design industriel ;

Tang Tan, fort de 25 ans d’expérience dans le design chez Apple ;

Cyrus Daniel, 15 ans au sein de l’équipe de conception d’interfaces utilisateur ;

Matt Theobald, près de vingt ans d’expérience en conception de procédés de fabrication ;

Erik de Jong, co-responsable de l’équipe de conception de l’Apple Watch.

Nombre de ces vétérans ont rejoint io, la société d’Ive spécialisée en intelligence artificielle, rachetée par OpenAI en début d’année. Chowdhury, arrivé chez Apple en 2019 peu après le départ d’Ive, incarnait une nouvelle génération de talents. Pendant plus de six ans, il a contribué à des projets matériels clés et s’est fait remarquer en narrant la vidéo de lancement de l’iPhone Air (environ deux minutes), où il décrivait l’appareil comme « un morceau du futur », insistant sur sa finesse et sa robustesse.



Selon les sources de Bloomberg, le départ de Chowdhury n'est pas lié au lancement de l'iPhone Air ni à son accueil sur le marché : la production est suspendue en raison de problèmes de demande, et un modèle de deuxième génération est prévu pour 2027.

Son profil LinkedIn indique toujours qu'il travaille chez Apple, sans plus de précisions. Le secret du design chez Apple a toujours résidé dans l'alliance de l'élégance du matériel et d'une expérience utilisateur intuitive, mais alors que l'IA redéfinit tout, des interfaces au format des appareils, un talent comme le sien - qui vient de concevoir l'iPhone Air - trouve parfaitement sa place dans une start-up spécialisée en IA. Ces jeunes entreprises sont avides d'expertise matérielle pour concrétiser leurs ambitions logicielles en produits tangibles, comme les interfaces neuronales ou les objets connectés adaptatifs qui pourraient rendre le MacBook Air obsolète. Pour Apple, en revanche, c'est un signal d'alarme. La restructuration de l'équipe de design après le départ d'Ive l'a rendue plus agile et plus jeune, mais la perte de talents prometteurs comme Chowdhury risque d'avoir un impact sur les prochains produits.



Avec l'intégration croissante de l'IA sur iOS et le matériel, Apple doit conserver (ou recruter activement) des talents hybrides capables de fusionner esthétique et algorithmes ; sinon, elle risque de perdre du terrain face à des concurrents plus jeunes et plus réactifs. D'un autre côté, ce renouvellement pourrait stimuler l'innovation ; rien de tel qu'une fuite des cerveaux pour forcer la réinvention. Qu'en pensez-vous ?