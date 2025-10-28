L'iPhone Air échapperait aux coupes de production annoncées

L'iPhone Air échappe-t-il vraiment à la demande ? Si plusieurs analystes ont récemment annoncé des coupes sévères dans la production du modèle ultra-fin d'Apple, la banque TD Cowen vient remettre en cause ces prévisions alarmistes. Dans une note aux investisseurs publiée le 26 octobre et à laquelle AppleInsider a eu accès, l'établissement affirme qu'Apple n'a procédé à aucun ajustement de ses objectifs de fabrication pour 2025.

Des chiffres de production maintenus

Contrairement aux prédictions de Mizuho Securities, Ming-Chi Kuo ou Nikkei, TD Cowen assure que les volumes de production restent inchangés. L'iPhone Air devrait être fabriqué à hauteur de 3 millions d'unités au troisième trimestre 2025, puis 7 millions au quatrième. Pour l'ensemble de la gamme iPhone 17, Apple conserverait des objectifs de 54 millions d'appareils en septembre et 79 millions en fin d'année.

Cette stabilité surprend face aux rapports précédents qui évoquaient une baisse drastique, allant jusqu'à prédire une réduction à 10% des volumes de septembre. Certaines sources parlaient même d'un "quasi arrêt de production" dès novembre.

Apple fonctionne depuis longtemps avec une gestion de production en flux tendu, capable de s'ajuster rapidement selon la demande réelle. L'iPhone Air occupe une place particulière dans la gamme : ni vraiment Pro, ni totalement grand public, il pourrait suivre une trajectoire commerciale différente des autres modèles. Les ventes initiales privilégient généralement les versions haut de gamme, tandis que les modèles standards gagnent du terrain plusieurs mois après leur lancement.

Cette approche permet à la marque californienne de réagir aux comportements d'achat sans précipiter de décisions radicales. Si TD Cowen a raison, Apple mise sur la durée plutôt que sur l'affolement, et l'entreprise sait très bien que l'iPhone Air ne peut connaître le même succès que les autres produits de la gamme. Apple a peut-être vu ses prédictions un peu à la baisse, sans toutefois arrêter totalement la production de l'iPhone Air qui pourrait connaître un certain succès dans plusieurs mois une fois que son prix aura baissé et sa proposition de valeur mieux connue du grand public.