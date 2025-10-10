Control Ultimate Edition annoncé sur iPhone, iPad et Vision Pro

Surprise, Remedy Games vient d'annoncer sur X l'arrivée prochaine de Control Ultimate Edition, un jeu qu'on a eu la chance de tester sur Mac en mars dernier, sur tous les appareils Apple dont l'iPhone, l'iPad et le Vision Pro. Rendez-vous en 2026 pour incarner Jesse Faden sur écran tactile. Encore une information que vous découvrez en premier.

Control Ultimate Edition revient en 2026

D'abord lancé sur consoles (PS4, PS5, Xbox et Switch), Control Ultimate Edition est un jeu de tir à la troisième personne où vous explorez un mystérieux bâtiment new-yorkais, siège du Federal Bureau of Control (FBC), une agence gérant des phénomènes et objets surnaturels. Une menace inconnue a pris le contrôle, plongeant l’édifice en quarantaine.

Dès votre arrivée, vous, Jesse Faden, êtes nommée directrice du FBC et acquérez des pouvoirs surnaturels en interagissant avec des objets uniques, comme une arme consciente ou un réfrigérateur maléfique. Votre mission : éliminer la corruption qui menace l’organisation et sauver l’humanité. Dans ce combat épique, le monde devient votre arme pour affronter un ennemi sinistre dans des environnements vastes et imprévisibles, où tout est destructible.



Responsable malgré elle, Jess doit combattre le Hiss, une force interdimensionnelle, grâce à des pouvoirs psychiques comme la télékinésie – un régal pour projeter objets et débris sur les ennemis. Les combats, dynamiques, combinent une arme modulable et des capacités comme le vol ou le bouclier, offrant une certaine profondeur. Le Bureau, avec ses secteurs changeants, ses personnages excentriques (comme le concierge Ahti ou la chercheuse Emily) et ses collectibles riches en détails, captive par son scénario soigné.

Notre avis

Si la fin peut sembler en deçà, les missions secondaires et boss optionnels enrichissent l’expérience. Sur Mac M4, le jeu tourne impeccablement, espérons qu'il en soit ainsi sur iPhone récent. On peut parier sur un titre qui tourne en haute résolution à 60 Hz, comme Assassin's Creed Mirage ou Delta Force.

