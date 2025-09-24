Rumble Solitaire transforme le Klondike en un affrontement effréné sur iOS et Android

Oubliez le calme du jeu du solitaire classique—Rumble Solitaire métamorphose le Klondike en une bataille compétitive pleine d'énergie. Disponible dès maintenant sur iOS et Android, ce jeu oppose les joueurs en temps réel dans des duels 1v1 ou des rumbles chaotiques à quatre joueurs, où la rapidité et la stratégie priment sur la patience. Décidément, ce "simple" jeu de cartes fait des émules, puisque Rumble Solitaire débarque après des titres comme Disney Solitaire ou Candy Crush Solitaire.

Découvrez Rumble Solitaire

Dans Rumble Solitaire, vous devez vider votre plateau en utilisant des cartes communautaires partagées, ce qui signifie que vos plans peuvent s'effondrer si un adversaire s'empare de la carte dont vous avez besoin. Les parties durent seulement quelques minutes, exigeant des décisions rapides et des gestes encore plus vifs, idéal sur mobile.



Si le mode solo permet de s'entraîner ou de se détendre, le véritable plaisir réside dans le multijoueur. Les duels à deux joueurs offrent une confrontation intense, tandis que les rumbles à quatre joueurs sombrent dans une frénésie totale.



Outre la joie de la victoire, vous pouvez gagner des pièces en remportant des parties pour accéder à des salons à enjeux élevés—certains avec des cagnottes d’un million de pièces. Grimpez dans les classements, débloquez des thèmes de cartes ou défiez vos amis pour prouver que vous êtes le joueur de Solitaire le plus rapide.

Les règles du Klondike

Pour ceux qui ne savent pas de quoi l'on parle ici, le Klondike est un jeu solo où l’objectif est d’organiser un jeu de 52 cartes en quatre piles (une par couleur : cœur, carreau, pique, trèfle) dans l’ordre croissant, de l’As au Roi.



Voici les bases du Klondike :

Disposition : On commence avec un tableau de sept colonnes de cartes, où la première colonne a une carte, la deuxième deux, et ainsi de suite, jusqu’à sept cartes dans la dernière. Seule la carte du dessus de chaque colonne est visible, les autres sont face cachée.

: On commence avec un tableau de sept colonnes de cartes, où la première colonne a une carte, la deuxième deux, et ainsi de suite, jusqu’à sept cartes dans la dernière. Seule la carte du dessus de chaque colonne est visible, les autres sont face cachée. Déplacement des cartes : Vous pouvez déplacer les cartes entre les colonnes en respectant des règles strictes : une carte doit être placée sur une autre de valeur immédiatement supérieure et de couleur opposée (par exemple, un 7 de cœur sur un 8 de pique).

: Vous pouvez déplacer les cartes entre les colonnes en respectant des règles strictes : une carte doit être placée sur une autre de valeur immédiatement supérieure et de couleur opposée (par exemple, un 7 de cœur sur un 8 de pique). Pioche : Les cartes restantes forment une pioche. Vous pouvez tirer des cartes (souvent une ou trois à la fois, selon la règle choisie) pour les jouer sur le tableau ou dans les piles finales.

: Les cartes restantes forment une pioche. Vous pouvez tirer des cartes (souvent une ou trois à la fois, selon la règle choisie) pour les jouer sur le tableau ou dans les piles finales. Objectif : Construire quatre piles de fondation, une pour chaque couleur, en commençant par l’As et en terminant par le Roi.

Une version audacieuse à télécharger

Rumble Solitaire est une version audacieuse d’un classique solitaire, mêlant stratégie et action.



Téléchargez Rumble Solitaire gratuitement (avec achats intégrés) sur iOS ci-dessous ou Android via le Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Rumble Solitaire