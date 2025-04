SuperPlay lance Disney Solitaire pour iOS et Android

L’univers de Disney, célèbre pour ses films emblématiques, a inspiré une variété d’œuvres dérivées, y compris une longue tradition de jeux vidéo à succès comme Aladdin, Mickey Castle ou plus récemment Disney Pixel. Cette fois, il s'agit de Disney Solitaire, un jeu signé SuperPlay à destination des mobiles.

Découvrez Disney Solitaire

Disney Solitaire réinvente le classique Solitaire trois pics (Tripeaks) en une expérience magique, mettant en scène 75 personnages et histoires de Disney et Pixar issus de films adorés tels que Le Roi Lion, La Belle et la Bête, La Reine des Neiges, Vaiana, Toy Story, Coco, Ratatouille, Là-haut, et bien d’autres. Chaque partie plonge les joueurs dans des scènes colorées et enchanteresses avec des personnages comme Aladdin, Elsa, Vaiana et Woody, sublimées par des graphismes époustouflants.



Pour se démarquer, le jeu introduit des fonctionnalités innovantes, notamment des power-ups uniques et des cartes spéciales qui enrichissent la stratégie, faisant de chaque victoire une étape vers le déblocage de moments magiques de Disney et Pixar.

Luigi Priore, vice-président et directeur général des jeux Disney et Pixar :

Disney Solitaire propose une version charmante du TriPeaks Solitaire, enrichie par la magie des personnages Disney et Pixar. Les artistes talentueux de SuperPlay ont créé un style visuel saisissant, et leur expertise dans les jeux mobiles offre une expérience captivante qui met magnifiquement en valeur la magie des films classiques de Disney et Pixar.

Gilad Almog, cofondateur de SuperPlay, a abondé :

Collaborer avec Disney Games pour développer Disney Solitaire représente une étape importante pour nous. Nous sommes ravis d’utiliser les personnages bien-aimés de Disney et Pixar pour créer des moyens captivants de garder les joueurs engagés.

Disney Solitaire est un titre à réserver aux fans du jeu et des amis de Mickey. Disponible sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Disney Solitaire