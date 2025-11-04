Sonic Rumble lance la bataille sur iOS, Android et PC

SEGA a débloqué le téléchargement de Sonic Rumble, dont le lancement officiel est prévu pour demain 5 novembre 2025 sur iOS (via l’App Store), Android (via Google Play) et sur PC (via Steam). Ce free-to-play multijoueur, qui oppose jusqu’à 32 joueurs dans des parties chaotiques inspirées par un certain Fall Guys, marque l'entrée en force de la franchise Sonic dans l’arène des battle royales.

C'est quoi Sonic Rumble ?

Si vous avez manqué notre test en avant-première fin 2024, Sonic Rumble réinvente la formule Sonic avec un gameplay hybride mêlant coopération et compétition, dans une veine clairement inspirée de Fall Guys (aussi disponible sur mobile via Epic Games), mais imprégnée de l’univers bleu pétant de notre érinacéiné préféré.



Développé par SEGA en partenariat avec Nuverse, ce titre propose une réalisation visuelle soignée, fidèle à l’esthétique 3D colorée de la série, avec des niveaux dynamiques et une bande-son électrisante.



Le cœur du jeu repose sur des mécaniques simples et addictives : collectez un maximum d’anneaux en affrontant quatre types de défis variés (courses effrénées, modes équipe, chasses au trésor ou batailles directes) répartis sur sept mondes thématiques, chacun avec des objectifs uniques et des pièges ingénieux. Le lancement introduit des "équipages" pour une collaboration accrue face aux obstacles, ainsi qu’un pass de saison gratuit et premium offrant des récompenses cosmétiques comme des skins (y compris des clins d’œil à Sonic Riders), des émoticônes expressives et des boosts temporaires. Le jeu est conçu pour être difficile mais équitable, avec un matchmaking intelligent et des tutoriels intuitifs pour les novices. D'ailleurs, la mise à jour 14, disponible depuis ce matin, facilite légèrement le gameplay.

Cependant, malgré sa fidélité esthétique, Sonic Rumble pourrait décevoir quelques fans puisqu'il s’éloigne quelque peu de la philosophie originelle de la franchise, centrée sur la vitesse pure et l’agilité fulgurante des premiers opus sur Master System ou Game Gear. Les mouvements y sont plus mesurés et stratégiques, adaptés à un format party-game, et les personnages secondaires (comme Tails ou Knuckles) restent purement cosmétiques, sans altérer le gameplay de base. Heureusement, le catalogue de skins à débloquer est riche, avec des références nostalgiques à l’histoire de Sonic pour ravir les fans hardcore.

Bientôt disponible (demain, en fait !)

En attendant demain, jour d'ouverture des serveurs, les abonnés Apple Arcade peuvent se tourner vers Sonic Racing ou Sonic Dream Team pour une dose de vitesse made in Sega. SEGA a promis des mises à jour régulières post-lancement pour enrichir le contenu : nouveaux mondes, événements saisonniers et équilibrages pour maximiser l’attrait sur iOS, Android et PC. Avec tout cela, difficile de passer à côté de Sonic Rumble, un hit qui figurera à coup sûr dans notre top des jeux 2025.

PS : Ceux qui avaient précommandé le titre du hérisson bleu auront droit à des récompenses diverses. Parmi eux, des skins exclusifs (comme un Sonic inspiré de Sonic the Hedgehog 3), des compagnons Chao personnalisables, des autocollants thématiques et une quantité accrue d’anneaux, la monnaie virtuelle du jeu pour débloquer du contenu cosmétique.

Télécharger le jeu gratuit Sonic Rumble