Sorties jeux : POOLS, Sonic Rumble, Hero Seekers, Sword of Justice et MySims

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment POOLS, Sonic Rumble, Hero Seekers, Sword of Justice et MySims.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

POOLS (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, VO, 2,1 Go, iOS 13.0, Tensori) Pools s'impose comme une sortie idéale pour mobile cette semaine, avec son sentiment de peur persistant qui glace le sang, incarné par un néant troublant qui vous suit partout dans ce jeu d'exploration surréaliste autour de bassins artificiels. Lancé aujourd'hui sur iOS par le développeur finlandais Tensori après une annonce le mois dernier, il offre des espaces liminaux pour vous effrayer, évoquant un abandon éternel à 3h du matin – sans monstres, mais tout aussi glaçant pour qui, comme moi, craint les abysses et créatures marines. Télécharger le jeu gratuit POOLS





Sonic Rumble (Jeu, Action, iPhone, v1.4.0, VF, 1,8 Go, iOS 16.0, SEGA CORPORATION) Plongez dans Sonic Rumble, le premier jeu multijoueur de la série emblématique, où jusqu'à 32 joueurs s'affrontent en batailles chaotiques de survie avec amis et famille, à travers une variété de niveaux magnifiques aux thèmes et styles variés – des courses effrénées à la Bataille des Rings –, en formant des escouades de 4 pour dominer le monde, incarnant Sonic, Tails, Knuckles et d'autres héros personnalisables dans un univers de jouets maléfique créé par Dr. Eggman, sur fond de bande-son dynamique et inoubliable. Ce concurrent féroce de Fall Guys offre des matchs courts et captivants pour qui veut devenir le meilleur Rumbler, en surmontant obstacles traîtres et arènes périlleuses tout en collectionnant un maximum de Rings !



Aussi disponible sur Android. Télécharger le jeu gratuit Sonic Rumble

MapleStory (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.2, VO, 330 Mo, iOS 15.0, NEXON Company) MapleStory arrive enfin en RPG passif où votre personnage monte en niveau sans relâche, même au repos, grâce à l'Auto-Bataille et à la Croissance Automatique qui le renforcent n'importe où – à l'école, au travail ou au lit –, complétés par un Système de Compagnons fiables pour varier vos styles de combat, des Donjons de Croissance simplifiés pour vaincre les boss en apprenant leurs patterns, une Arène PVP intense pour dominer les champions, et des Articles de Styling mignons pour vous démarquer. Pour une expérience optimale, l'app requiert des permissions optionnelles comme la Caméra, le Micro, les Photos et l'ID Publicitaire pour le support client et les pubs personnalisées (sans impact sur le gameplay), gérables via Paramètres > Confidentialité en activant/désactivant les toggles à côté de l'app. Télécharger le jeu gratuit MapleStory

SWORD OF JUSTICE (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v101.1.11295793, VO, 3,3 Go, iOS 14.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) Sword of Justice est un MMORPG open-world innovant et gratuit qui entend révolutionner le genre en bannissant tout pay-to-win pour une équité totale, où les ressources s'obtiennent uniquement par le gameplay, dans un monde fantastique oriental somptueux aux visuels époustouflants et à la liberté absolue – sans chemins fixes ni grinding forcé –, invitant à forger sa légende via le combat, l'exploration, les liens avec d'autres aventuriers ou des activités paisibles comme la ferme et la pêche. Grâce à un système de NPC intelligents qui réagissent de manière vivante à vos choix impactants, des combos de compétences dynamiques à maîtriser pour des victoires méritées, et des donjons épiques aux puzzles élémentaires et batailles martiales cinématiques, ce jeu mobile élève les standards avec son immersion totale et ses saisons reset pour un fair-play pur. Télécharger le jeu gratuit SWORD OF JUSTICE

MySims (Jeu, iPhone, v1.1, VF, 1,6 Go, iOS 16.0, Electronic Arts) MySims est une réédition rétro avec des graphismes modernisés, exclusive à Apple Arcade, où vous explorez et transformez une ville en difficulté selon vos envies. Aidez la communauté à prospérer en attirant des personnages hauts en couleur comme le chef Gino Delicioso, la DJ Sophie "Supergroove", Gustave Atar, propriétaire d’une salle d’arcade, ou Cap’taine Mel, la pirate locale. Répondez aux besoins des habitants en concevant des objets (bains à remous, jukebox), en construisant des maisons et en développant des entreprises innovantes. Explorez la ville pour découvrir des décorations et motifs uniques, et personnalisez tout, des meubles à l’ensemble de la ville. Façonnez la communauté en choisissant qui y vit et forgez des amitiés pour débloquer de nouvelles tenues pour votre Sim, personnalisable de la tête aux pieds. Télécharger le jeu MySims

MySims Kingdom (Jeu, iPhone, v1.2, VF, 2,9 Go, iOS 16.0, Electronic Arts) MySims Kingdom est une autre réédition rétro avec des graphismes actualisés où vous partez en quête pour aider le roi Roland à revitaliser son royaume. Explorez des contrées variées, rencontrez des personnages comme le roi Roland ou d’anciennes connaissances telles que Mel et Pierre, désormais dans de nouveaux rôles. Relevez des défis, construisez des engins fantastiques et personnalisez presque tout pour rendre votre aventure unique. Participez à des activités uniques, fabriquez des objets pour avancer dans votre quête épique et redonnez au royaume sa gloire passée, tout en façonnant un monde à votre image. Télécharger le jeu MySims Kingdom

Toca Boca Jr Classics (Jeu, iPhone, v1.0.106, VF, 906 Mo, iOS 13.0, Sago Mini) Toca Boca Jr Classics est une collection de 9 jeux populaires de Toca Boca, conçus pour les enfants de 4 à 10 ans (et adaptés aux 2-8 ans), favorisant la créativité, l'exploration et le jeu libre. Disponible sur Apple Arcade, cette appli rassemble des mini-jeux comme Kitchen 2 (cuisine créative), Pet Doctor (soins aux animaux), Builders (construction avec amis), Mini (création de personnages), Hair Salon (coiffures folles), Kitchen Sushi (préparation de sushis), Dance (chorégraphies et clips), Blocks (bâtir des villes) et Lab: Elements(expériences scientifiques). Télécharger le jeu Toca Boca Jr Classics

Secrets of Paradise (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.8.0, VF, 766 Mo, iOS 13.0, uGo games FZE) Plongez dans Secrets of Paradise, où Ellie retourne sur son île natale pour y découvrir des secrets enfouis, des mystères entourant la disparition de son grand-père et une opportunité de raviver l’amour, en fusionnant objets, débloquant recettes et restaurant des lieux iconiques comme le café familial, le port, le jardin et un manoir hanté par des intrigues, tout en affrontant rivaux cachés et en explorant un monde empli de rumeurs et d’histoires touchantes. Ce puzzle de fusion gratuit, avec achats intégrés optionnels et connexion internet requise (compatible Facebook), vous invite à jouer, explorer et tisser des liens avec les habitants pour redonner vie à Paradise, accomplissant missions pour faire renaître l’île et plonger au cœur de l’aventure d’Ellie remplie d’amour et de surprises. Télécharger le jeu gratuit Secrets of Paradise

