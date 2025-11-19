Roblox impose la reconnaissance faciale pour vérifier l'âge des enfants

Roblox est sur le point d'imposer une vérification d'âge par selfie vidéo à des dizaines de millions d'utilisateurs, dont une large part d'enfants. Cette mesure, qui suscite autant d'espoir que d'inquiétudes, débutera en décembre dans trois pays avant un déploiement mondial début 2026. Une réponse tardive aux critiques sur la protection des mineurs, mais qui soulève des questions sur la vie privée et la responsabilité des plateformes.

Un système de vérification faciale controversé

La plateforme mettra en place deux options : scanner une pièce d'identité ou réaliser un selfie vidéo. Pour les plus jeunes, dépourvus de documents officiels, la reconnaissance faciale devient incontournable. Roblox s'appuie sur Persona, entreprise spécialisée dans la vérification d'identité, qui promet une suppression immédiate des données après analyse. La précision annoncée atteint une marge d'erreur de 1,4 an pour les moins de 18 ans.

Une fois l'âge estimé, chaque utilisateur rejoint l'un des six groupes d'âge : moins de 9 ans, 9-12, 13-15, 16-17, 18-20 et 21+. Les discussions restent limitées aux groupes proches. Par exemple, un enfant de 12 ans pourra échanger avec des utilisateurs jusqu'à 15 ans, mais jamais avec des adultes. Seules les "connexions de confiance" permettront de contourner cette règle pour discuter avec des proches d'autres tranches d'âge.

Apple et Google devraient-ils prendre le relais ?

Cette multiplication des vérifications d'identité auprès de différents développeurs pose problème. Confier des selfies et documents d'identité à une multitude d'entreprises crée un risque pour la vie privée. Certains observateurs estiment qu'Apple et Google devraient centraliser cette vérification au niveau de leurs systèmes d'exploitation. Une seule authentification permettrait ensuite de bloquer automatiquement l'accès aux applications inappropriées.

Cette approche améliorerait l'expérience utilisateur et réduirait les failles de sécurité. Pourtant, ni Apple ni Google ne semblent prêts à assumer cette lourde responsabilité, malgré les législations émergentes dans au moins neuf États américains qui envisagent d'imposer ce rôle aux gestionnaires d'app stores. Pour une entreprise comme Apple, qui fait de la confidentialité son cheval de bataille, cette réticence interroge mais reste compréhensible.

Une plateforme sous pression judiciaire

Roblox accumule les poursuites. Le Texas, la Louisiane et le Kentucky ont déposé plainte, accusant la plateforme de négligence face aux prédateurs. Un rapport d'Hindenburg Research avait même qualifié l'an dernier l'environnement de "catastrophique" pour les mineurs. Avec 40% d'utilisateurs de moins de 13 ans, la pression monte pour renforcer la protection des plus jeunes.

Le déploiement obligatoire débutera en décembre en Australie, Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, avant une généralisation mondiale en janvier. Les fonctionnalités de chat seront désactivées pour ceux qui refusent la vérification. L'année prochaine, l'accès aux liens vers les réseaux sociaux nécessitera également cette authentification.

