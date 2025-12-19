EA met fin au jeu Real Racing 3 et le retire de l'App Store

Real Racing 3, l'un des titres de course les plus emblématiques de l'App Store, s'apprête à franchir la ligne d'arrivée pour la dernière fois. Electronic Arts vient d'annoncer la fin programmée de ce jeu qui a marqué toute une génération de joueurs mobiles depuis son lancement en 2013. Une page se tourne pour les possesseurs d'iPhone et d'iPad qui ont découvert avec ce titre ce qu'était un vrai jeu de course sur écran tactile.

Un calendrier de fermeture échelonné

Depuis hier, le 19 décembre, Real Racing 3 disparaît des stores numériques. Plus aucun nouveau joueur ne pourra le télécharger depuis l'App Store ou Google Play, même si ceux qui l'ont déjà installé pourront le récupérer depuis leur bibliothèque d'applications. Les achats intégrés sont également désactivés, mettant fin à toute transaction en argent réel.

La date butoir est fixée au 19 mars 2026. À ce moment-là, les serveurs seront définitivement coupés, rendant le jeu totalement inaccessible. D'ici là, les joueurs peuvent encore profiter de leur monnaie virtuelle accumulée et des fonctionnalités en ligne.

Un dernier cadeau pour les fidèles

En guise d'au revoir, EA offre à tous les joueurs un pack final comprenant 1000 pièces d'or, une Audi S1 e-tron quattro et une Rimac Nevera 2023. Ceux qui possèdent déjà ces bolides recevront de l'or supplémentaire à la place.

Cette fermeture illustre la fragilité du modèle des jeux-service mobiles. Real Racing 3 avait pourtant impressionné lors de sa sortie avec des graphismes dignes d'une console sur iPhone, un exploit technique à l'époque. Développé initialement par les studios australiens Firemonkeys d'EA avant d'être transféré à l'équipe indienne d'Hyderabad, le jeu aura connu douze années de mises à jour régulières sans jamais recevoir de suite officielle malgré de nombreuses rumeurs.