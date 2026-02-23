Gambonanza réinvente les échecs classiques sur mobile

Classique parmi les classiques, le jeu d'échecs a inspiré de nombreuses variantes au fil des ans, mais la plus récente et la plus flashy est sans doute Gambonanza, ce roguelike qui a fait sensation lors du Steam Next Fest. Alors que la démo est déjà disponible sur PC, le jeu de Stray Fawn Studio est désormais en préinscription (ou précommande) sur mobile !

Découvrez le jeu Gambonanza

Gambonanza assume pleinement ses influences, en premier lieu Balatro, dans son esthétique et sa structure. Vous enchaînez des parties procédurales : chaque manche rapporte des points à dépenser en améliorations et en Gambits (l’équivalent des Jokers), qui modifient les règles de façon toujours plus folle. Mais attention, l’objectif n’est pas le mat classique, mais de capturer toutes les pièces adverses sur un plateau bien plus petit que l’habituel 8×8. L’intensité monte avec des combats de boss épiques, des mini-jeux diaboliques… et un danger permanent : gaspillez trop de coups, et l’échiquier s’effondre autour de vous ! Échec et mat !

Si Gambonanza s’inspire (beaucoup) de Balatro, il apporte sa propre touche, offrant aux joueurs une expérience radicalement nouvelle. Contrairement à Shotgun King (qui s’éloigne beaucoup des échecs traditionnels), Gambonanza tord le format de manière étrange mais reconnaissable, en conservant la clarté tactique tout en offrant une rejouabilité roguelike addictive. Empilez les Gambits, redessinez le plateau, gérez votre réserve de pièces et lancez des combos absurdes qui « ne devraient pas marcher »... jusqu’à ce qu’ils fonctionnent.



Les fonctionnalités clés du jeu :

Runs courts et percutants : parties rapides sur petits plateaux, chaque décision compte.

: parties rapides sur petits plateaux, chaque décision compte. +150 gambits qui tordent les règles : combos dévastateurs et surprises stratégiques.

: combos dévastateurs et surprises stratégiques. Réserve dynamique : pièces gardées hors plateau, déployées au moment parfait.

: pièces gardées hors plateau, déployées au moment parfait. Améliorations du plateau : cases dorées, bénédictions, protections, etc.

: cases dorées, bénédictions, protections, etc. Boss épiques : défis récompensant les builds malins et punissant les erreurs.

: défis récompensant les builds malins et punissant les erreurs. Esthétique rétro : pixel art éclatant et ambiance fête foraine décalée.

: pixel art éclatant et ambiance fête foraine décalée. Mini-jeux : pachinko, machines à sous, Gachapon pour des boosts.

Pourquoi y jouer ?

Gambonanza transforme la précision tactique des échecs en terrain de jeu roguelike : empilez, façonnez, contournez les règles (légalement) et savourez. Si vous aimez la stratégie intelligente, c’est un incontournable.



Précommandez dès maintenant via les stores (App Store / Play Store). Sortie prévue début mai !

Télécharger le jeu Gambonanza