GNOSIA : le jeu de déduction spatiale culte enfin disponible sur mobile !

Vous cherchez GNOSIA iPhone ou GNOSIA mobile ? Vous êtes au bon endroit ! Depuis ce matin, lundi 16 mars 2026, le chef-d’œuvre japonais indépendant est enfin arrivé sur l’App Store (et Google Play). Si vous adorez les jeux de déduction comme Among Us ou Loup-Garou, mais en version solo ultra-intelligente avec une histoire de science-fiction addictive, GNOSIA est LE jeu à télécharger sur votre iPhone.



Encore une découverte iSoft !

C'est quoi GNOSIA ?

GNOSIA est un mélange parfait entre visual novel et jeu de déduction sociale en solo. Vous vous réveillez à bord d’un vaisseau spatial perdu dans l’espace. Parmi l’équipage, certains sont des Gnosia : des parasites aliens qui éliminent les humains pendant les sauts spatiaux.À chaque « journée », tout le monde discute, s’accuse… et vous votez pour mettre quelqu’un en hibernation froide (l’équivalent de l’élimination). Mais le vrai génie du jeu ? Les boucles temporelles (time loops).



Vous revivez la même situation des centaines de fois (comme le film "Un jour sans fin"), les rôles changent (vous pouvez être humain ou Gnosia), et chaque boucle vous permet de mieux connaître les personnages, débloquer de nouveaux dialogues et faire avancer une histoire de SF profonde et émouvante.



C’est comme jouer à Among Us… mais tout seul, avec une IA brillante et une trame narrative digne d’un roman.

Pourquoi GNOSIA est parfait sur iPhone ?

Gameplay addictif : vous allez enchaîner les boucles pendant des heures (« juste une de plus… »).

: vous allez enchaîner les boucles pendant des heures (« juste une de plus… »). Personnages inoubliables : Setsu, SQ, Raqio, Gina, Shigemichi… ils ont tous une vraie personnalité, des backstories touchants et des réactions ultra-réalistes.

: Setsu, SQ, Raqio, Gina, Shigemichi… ils ont tous une vraie personnalité, des backstories touchants et des réactions ultra-réalistes. Histoire captivante : sous ses airs de jeu de mafia, GNOSIA cache une des meilleures narrations SF des dernières années (avec plusieurs fins).

: sous ses airs de jeu de mafia, GNOSIA cache une des meilleures narrations SF des dernières années (avec plusieurs fins). Optimisé mobile : contrôles tactiles parfaits, graphismes magnifiques même sur petit écran, et une ambiance spatiale sombre mais drôle.

: contrôles tactiles parfaits, graphismes magnifiques même sur petit écran, et une ambiance spatiale sombre mais drôle. Aucun achat in-app : c’est un jeu premium complet (prix unique - cher - de 29,99 €).

Le jeu est sorti à l’origine sur PS Vita en 2019, puis sur Switch, PC, PS4/PS5 et Xbox. La version iOS et Android arrive donc en 2026, en même temps que la hype de l’anime (sorti fin 2025).

Notre avis sur GNOSIA

C’est le meilleur jeu de déduction solo jamais créé.

La note 4,5 / 5

Si vous aimez les jeux mobiles :

Among Us

Danganronpa

428 : Shibuya Scramble

ou simplement les visual novels intelligents

… alors GNOSIA sur iPhone (ou iPad) est un must-have absolu. Il est rare de voir un jeu qui réussit à être à la fois ultra-rejouable et porteur d’une histoire aussi forte.

Comment télécharger GNOSIA sur iPhone ?

Ouvrez l’App Store d'Apple (cf plus bas) ou le Play Store de Google Tapez « GNOSIA » Téléchargez la version officielle (ACTIVE GAMING MEDIA)

Tips pour bien commencer (sans spoiler)

Ne vous précipitez pas sur les votes les premières boucles : observez tout le monde.

Parlez à tout le monde à chaque cycle, même les personnages secondaires.

Le jeu devient encore meilleur après 30-40 boucles (c’est là que l’histoire explose).

GNOSIA iPhone est disponible maintenant. Ne passez pas à côté de ce petit bijou indépendant qui va vous hanter pendant des semaines !

Télécharger GNOSIA à 29,99 €