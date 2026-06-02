Among the Sleep arrive sur mobile : un jeu d’horreur psychologique dans la peau d'un bébé

Les studios Snapbreak Games et Krillbite lancent officiellement Among the Sleep sur iOS et Android ce 2 juin 2026. Ce titre acclamé par la critique sur consoles et PC, disponible en version d’essai gratuite, propose une expérience d’horreur atmosphérique inédite où vous incarnez un tout-petit confronté à un monde terrifiant et surréaliste.



Encore une découverte iSoft.

Un concept original et troublant

Vous vous réveillez en pleine nuit, alerté par des bruits inquiétants. En tant qu’enfant de deux ans, vous explorez un environnement gigantesque et déformé, à quatre pattes la plupart du temps, en serrant votre fidèle ours en peluche. Le jeu mise entièrement sur l’atmosphère, l’exploration et la narration environnementale : pas de combat, pas de score, juste une vulnérabilité extrême qui rend chaque moment oppressant. C’est une plongée dans les peurs d’enfance, les cauchemars et un sujet plus profond qu’il n’y paraît (trauma familial).



Le titre a été salué dès sa sortie PC en 2014 pour son audace narrative, et son traitement sombre et poignant.

Version mobile : l’Enhanced Edition optimisée

La version iOS est basée sur l’Enhanced Edition sortie en 2017, avec :

Visuels améliorés et performances optimisées pour iPhone, iPad et Android

Nouveaux dialogues, puzzles enrichis et contenu additionnel (niveau musée avec artbook et concepts inédits)

Bande-son immersive intégrée

Contrôles tactiles repensés pour une jouabilité fluide sur écran tactile

Taille : 1,2 Go

: 1,2 Go Compatibilité : iOS 15.0 ou ultérieur (iPhone, iPad, iPod touch, Mac M1+, Vision Pro)

: iOS 15.0 ou ultérieur (iPhone, iPad, iPod touch, Mac M1+, Vision Pro) Langues : français inclus + 19 autres

: français inclus + 19 autres Âge : 13+ (thématique horreur/épouvante et scènes de violence réalistes peu fréquentes)

Modèle économique

Essayez gratuitement : les premières sections sont accessibles sans achat.

: les premières sections sont accessibles sans achat. Déverrouillage complet : 7,99 € en achat intégré (une seule fois).

Notre avis

Le jeu est parfait pour une session nocturne sur iPhone ou iPad, avec une durée d’environ 3-5 heures pour l’histoire principale.



Ce n’est pas un énième jump scare : c’est une expérience narrative et sensorielle qui utilise la perspective d’un enfant pour transformer des objets du quotidien en éléments cauchemardesques. Idéal pour les amateurs d’horreur psychologique, de jeux d’aventure narratifs ou ceux qui ont aimé Limbo, Inside ou Little Nightmares.

Où télécharger ?

C'est simple, rendez-vous directement sur l’App Store ou le Play Store si vous avez un Android.



Vous aimez les jeux d’horreur atmosphériques sur iPhone ? Avez-vous déjà testé la version PC ou console d’Among the Sleep ?

Télécharger le jeu gratuit Among the Sleep