Dawnfolk : un city-builder rétro et poétique arrive sur iPhone et iPad

Un nouveau jeu de construction de ville vient de se démarquer dans le monde du mobile. Dawnfolk, développé par Short Circuit Studios et édité par Raw Fury, mélange avec brio pixel art rétro, gestion relaxante et narration immersive. Il sera disponible sur iOS et Android début août 2026.

Un univers médiéval-fantastique plongé dans les ténèbres

Dans un monde envahi par l’obscurité suite à la chute d’obélisques d’obsidienne, vous incarnez un souverain en quête de lumière. Vous êtes accompagné de Lueur, une créature mythique enflammée qui vous aide à repousser les ombres et à reconstruire votre royaume.



Le concept est à la fois familier et rafraîchissant : vous explorez une carte, révélez de nouvelles zones en apportant la lumière, gérez vos ressources et développez votre colonie. Mais là où Dawnfolk se distingue, c’est par son rythme loose et ses sessions courtes : vous pouvez passer d’un campement de tentes à une ville florissante en moins d’une heure. Un très bon point !

Les points forts de Dawnfolk :

Pixel art rétro magnifique et ambiance chaleureuse

Mélange macro/micro : construction de ville + mini-jeux inspirés des jeux de ferme et RPG

Choix narratifs qui impactent vraiment l’histoire et le destin de votre peuple

Plusieurs modes de jeu : temps réel, tour par tour, difficulté ajustable

Découverte progressive : pas de tutoriel lourd, le jeu vous laisse expérimenter

Expérience comfy et relaxante, parfaite pour jouer dans les transports ou sur le canapé

Le jeu met l’accent sur l’exploration, l’expérimentation et les choix moraux : allez-vous régner avec bienveillance ou pragmatisme ?

Nominations et sélections officielles

S'il s'agit d'un jeu relativement jeune, sachez qu'il a déjà été nominé dans plusieurs festivals :

Indie Game Awards 2025 → Nomination dans la catégorie Gameplay Design

→ Nomination dans la catégorie Gameplay Design IndieCade 2024 → Nomination (Systemic Design Award)

→ Nomination (Systemic Design Award) Wholesome Direct 2024 → Jeu sélectionné et mis en avant

→ Jeu sélectionné et mis en avant Accessibility Showcase 2024 → Mis en avant pour son accessibilité

→ Mis en avant pour son accessibilité Best Indie Game of the Year 2023 (IndieDB) → Reconnu parmi les meilleurs indés de l’année

Verdict iPhoneSoft

Dawnfolk semble être le city-builder idéal pour ceux qui cherchent une expérience à la fois relaxante et narrative, sans tomber dans la complexité excessive de certains titres du genre. Son style pixel art soigné, son univers attachant et ses sessions courtes en font un excellent candidat pour devenir un hit mobile de l’été, un vrai concurrent à Townscaper et Pocket City. On a hâte de pouvoir poser nos mains dessus début août !



Vous aimez les city-builders relaxants ? Dawnfolk vous tente-t-il ?

Télécharger le jeu Dawnfolk