 Arcade en juin : Mini Football Legends, My Talking Tom 2+, Coffee Inc 2+ et plus encore

Après Nick Jr. Playtime le mois dernier, Apple Arcade annonce plusieurs titres pour juin 2026 dont Mini Football Legends.



Comme expliqué dans un communiqué, les jeux suivants vont rejoindre le catalogue : Mini Football Legends, My Talking Tom 2+, Coffee Inc 2+ et FreeCell Solitaire: Card Game+.

Ces titres récompensés rejoignent le service dès le 4 juin, offrant aux abonnés une expérience de jeu premium sans publicité ni achats intégrés. Avec plus de 250 jeux familiaux et sans interruption, Apple Arcade reste la référence pour jouer sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Des mises à jour avec Bluey

Mais avant cela, sachez que Bluey débarque sur Apple Arcade dès le 21 mai ! Les personnages adorés de la série animée Bluey (récompensée aux Emmy Awards) arrivent sur Apple Arcade pour un événement crossover exceptionnel et limité dans le temps, à partir du 21 mai.

Bluey et sa famille vont envahir cinq jeux phares du service avec des mises à jour exclusives :

L’événement est entièrement conçu pour les familles : aucune publicité, aucun achat intégré, et une expérience jouable en coopérative.

Dans Crossy Road Castle, les joueurs pourront affronter un parcours d’obstacles « trifficult » (très difficile mais très fun) dans la maison de Bluey et Bingo. Jusqu’à 4 joueurs en coop pourront s’y lancer ensemble, en esquivant des balles de yoga et des gnomes de jardin farceurs. De nouveaux personnages arriveront toutes les deux semaines, et les défis permettront de débloquer les héros préférés de la série (dont quelques secrets). Une fois la maison de Bluey débloquée, elle restera définitivement dans le jeu après la fin de l’événement.

Nouveaux jeux sur Apple Arcade :

Mini Football Legends Mini Football Legends (Jeu, Sports, iPhone, v1.0, VF, 939 Mo, iOS 16.0, Miniclip.com) Mini Football Legends est la version premium exclusive d’un des hits de Miniclip, un jeu de football arcade où vous construisez votre équipe, progressez dans les ligues et affrontez des joueurs du monde entier. Avec un mode Carrière complet, du multijoueur local en coop ou versus, une gestion d’équipe approfondie et des tournois, ce titre Apple Arcade offre une expérience soccer fun et sans limites. Télécharger le jeu Mini Football Legends

My Talking Tom 2+ My Talking Tom 2+ (Jeu, Simulation, iPhone, v26.2.1, VF, 182 Mo, iOS 13.0, Outfit7 Limited) My Talking Tom 2+ est la version complète et sans pubs de l’aventure avec le chat le plus célèbre, où vous élevez Talking Tom en lui apprenant des tours, en le nourrissant, en le lavant et en explorant de nouveaux mondes magiques. Avec des mini-jeux, des tenues folles, des meubles, des gacha et des environnements qui se transforment (Candy Kingdom, Pirate Island…), ce jeu familial Apple Arcade est parfait pour des sessions longues et pleines de rires. Télécharger le jeu My Talking Tom 2+

Coffee Inc 2+ Coffee Inc 2+ (Jeu, Simulation, iPhone, v1.0, VF, 413 Mo, iOS 13.0, Side Labs LLC) Coffee Inc 2+ est la version ultime du simulateur de café, où vous développez votre empire du café du simple café de quartier jusqu’à une multinationale présente dans le monde entier (San Francisco, Paris, Tokyo…). Gérez tout : menus, prix, marketing, employés, finances, immobilier, investissements et même une introduction en bourse, dans une simulation business complète et ultra-détaillée sans aucune limite. Télécharger le jeu Coffee Inc 2+