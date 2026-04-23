Sorties jeux : L'île sans retour, Control Ultimate Edition, Dicero et Hearthside

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment L'île sans retour, Control Ultimate Edition, Dicero! et Hearthside.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

L'île sans retour (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone, v1.4, VF, 287 Mo, iOS 15.0, Turbo Games LTD) Échoué sur une île mystérieuse et dangereuse, vous devez survivre en craftant outils et abris, explorer des grottes et ruines, affronter la faune sauvage tout en gérant le cycle jour-nuit et la météo changeante pour tenter de vous échapper.

Ce jeu de survie réaliste en 3D séduit par son immersion et ses commandes fluides, offrant une bonne dose de défi et d’exploration pour ceux qui aiment les aventures solitaires et tendues. Télécharger le jeu gratuit L'île sans retour

Dicero! (Jeu, Action, iPhone, v1.0.1, VO, 393 Mo, iOS 15.0, HABBY) Dans ce roguelite casual rapide, vous lancez des dés pour activer des compétences puissantes, construisez votre héros avec des centaines de combinaisons uniques et affrontez des ennemis dans des runs toujours différentes aux graphismes pixel colorés. Beaucoup y voient un excellent divertissement pour sessions courtes grâce à sa prise en main immédiate et son côté addictif, même si la progression devient parfois un peu trop facile après quelques parties. Télécharger le jeu gratuit Dicero!

A Girl Adrift: Retrouvailles (Jeu, Simulation, iPhone, v1.0.1, VF, 452 Mo, iOS 15.0, DAERI SOFT) Suite émouvante d’A Girl Adrift, ce jeu d’aventure apaisant vous invite à dériver sur un monde englouti en compagnie d’une baleine bienveillante, entre exploration, pêche relaxante et une histoire touchante d’amitié et de retrouvailles.

Les premiers joueurs saluent son ambiance douce et ses mélodies apaisantes qui offrent un véritable moment de calme, parfait pour se détendre avec des graphismes et des sons particulièrement soignés. Télécharger le jeu gratuit A Girl Adrift: Retrouvailles

MapleStory R- Evolution (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.0.15, VO, 213 Mo, iOS 13.0, Rastar Mobile) Revivez l’univers coloré et nostalgique de MapleStory avec des combats automatiques simples, l’évolution de vos animaux de compagnie, la personnalisation de tenues et des batailles de guilde sur l’île Victoria dans ce MMORPG d’aventure décontracté.

Les fans de la série classique apprécient le retour aux sources visuelles tout en profitant d’une progression accessible et relaxante, idéale pour jouer d’une seule main. Télécharger le jeu gratuit MapleStory R- Evolution

Hearthside (Jeu, Jeux de société, iPhone, v1.0.3, VF, 449 Mo, iOS 15.0, Short Circuit Studio) Dans ce cozy merge city-builder médiéval tout petit mais profond, vous fusionnez des éléments pour construire et développer un village chaleureux au coin du feu, avec une ambiance relaxante et des choix stratégiques sur des plateaux de tailles variées.

Les joueurs en quête de douceur apprécient son côté apaisant et sa stratégie accessible, qui permet de se poser tranquillement sans stress tout en progressant à son rythme. Télécharger le jeu gratuit Hearthside





Factory Balls Go! (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.4, VF, 24 Mo, iOS 12.0, Bart BONTE) Commencez avec une balle blanche et utilisez peintures, casques et autres outils pour reproduire exactement le design demandé sur la boîte, dans ce nouveau puzzle ingénieux et logique signé Bart Bonte.

Ce jeu de réflexion séduit par sa simplicité élégante et ses 100 niveaux originaux qui stimulent l’esprit sans jamais frustrer, offrant un vrai plaisir de création et de résolution. Télécharger le jeu gratuit Factory Balls Go!

Bacon in Zane (Jeu, Action, iPhone, v1.01, VF, 254 Mo, iOS 15.0, Philipp Stollenmayer) Plongez dans cette aventure déjantée où vous incarnez un bacon espiègle dans un univers coloré et humoristique, avec des mécaniques d’action et de plateforme qui misent sur le fun absurde et les situations loufoques.

Ce titre atypique plaît pour son humour décalé et son gameplay léger, parfait pour des moments de détente où l’on ne se prend pas au sérieux. Télécharger le jeu gratuit Bacon in Zane

Dream Raiders 2:Wilds (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone, v1.000.064, VO, 1.1 Go, iOS 13.0) Accompagnez de magnifiques héroïnes et d’adorables créatures dans ce RPG relaxant, explorez des timelines variées, construisez des camps et affrontez des monstres anciens avec des combats en temps réel simples et stratégiques.

Les amateurs d’aventures douces apprécient la compagnie attachante des personnages et la progression agréable, qui rend l’expérience à la fois mignonne et divertissante sans pression. Télécharger le jeu gratuit Dream Raiders 2:Wilds

Stickman Survivor (Jeu, Aventure, iPhone, v0.0.162, VF, 264 Mo, iOS 15.0, Fansipan Limited) Dans ce roguelike passif au style stickman, survivez à des vagues infinies d’ennemis, personnalisez vos compétences aléatoires, améliorez vos armes et explorez un donjon des ombres dans un système de progression automatique.

Ce jeu d’action idle séduit par sa simplicité addictive et ses choix tactiques qui donnent rapidement une sensation de puissance, idéal pour progresser même en jouant peu. Télécharger le jeu gratuit Stickman Survivor

Animal Farm Life (Jeu, Simulation, iPhone, v1.2.2, VF, 353 Mo, iOS 13.0, Sparkling Society Games B.V.) Devenez fermier dans ce simulateur relaxant où vous élevez plus de 50 races d’animaux mignons en 3D, cultivez des champs, produisez des ressources et développez votre village à votre rythme avec des événements saisonniers.

Les amateurs de jeux de ferme apprécient son ambiance paisible et sans stress, qui permet de s’occuper tranquillement de ses animaux et de sa ferme même en mode hors ligne. Télécharger le jeu gratuit Animal Farm Life

Nouveaux jeux payants iOS :

Control Ultimate Edition (Jeu, Action / Aventure, iPhone, v1.34, VO, 568 Mo, iOS 26.1, Remedy Entertainment PLC) Comme vu ce matin, dans Control sur iOS, vous incarnez Jesse Faden, nouvelle directrice du Federal Bureau of Control, et vous affrontez une présence corruptrice envahissante en utilisant des pouvoirs télékinétiques et en transformant l’environnement entier en arme mortelle au cœur d’un bâtiment gouvernemental en constante mutation.

Les possesseurs d’appareils Apple Silicon (Mac, iPhone, iPad) vont profiter de l’optimisation fluide à 60 FPS et l’expérience visuellement saisissante qui rend enfin ce grand jeu Remedy accessible en déplacement. Télécharger Control Ultimate Edition à 5,99 €