Lumi Master : un jeu de collection de créatures qui prend le contre-pied du genre

Dans un paysage dominé par les jeux de collection où l’optimisation et les statistiques prennent souvent le dessus, Lumi Master prône une approche beaucoup plus posée. Attendu en 2026 sur iOS et Android, le jeu mise avant tout sur une expérience douce, presque contemplative, où l’on vit avec ses créatures plutôt que de chercher à les maximiser à tout prix.

Un Pokémon-like différent

Dès les premières images, le ton est donné : direction artistique dessinée à la main, couleurs pastel, contours esquissés… L’univers évoque un livre de contes interactif. Forêts, déserts et régions volcaniques sont bien présents, mais toujours filtrés par une esthétique apaisante qui tranche avec les standards souvent plus spectaculaires du genre.

Au cœur de l’expérience, on retrouve les Lumi, des créatures à collectionner, élever et faire évoluer (oui, comme les Pokémons). Il y en a plus d’une centaine, chacune avec ses propres capacités et transformations. Ici, la progression se fait dans le temps, sans pression : on découvre, on échange avec d’autres joueurs, on complète sa collection à son rythme, loin des mécaniques trop grindy.

Cela ne veut pas dire que le jeu oublie totalement les combats. Ils existent, reposent sur des synergies et des affinités élémentaires, mais restent volontairement accessibles et rapides. Pas besoin de passer des heures à calculer des builds parfaits : l’idée est de garder une dimension stratégique légère, intégrée naturellement dans l’aventure.

Là où Lumi Master se distingue vraiment, c’est dans tout ce qui entoure cette boucle principale. Les créatures ne sont pas seulement utilisées en combat : elles vivent dans votre foyer, participent à des activités, produisent des ressources et évoluent même en votre absence. Le système de maison personnalisable permet de créer un espace à son image, presque comme un petit sanctuaire vivant.

L’ensemble est pensé comme une expérience à laquelle on revient régulièrement, par petites sessions. Mini-jeux, interactions, progression passive… tout renforce cette idée d’un jeu qui s’intègre dans le quotidien plutôt que de le monopoliser.

Date de sortie de Lumi Master

La préinscription est déjà ouverte à l’échelle mondiale, avec des récompenses débloquées selon le nombre de joueurs inscrits - y compris quelques bonus classiques du genre. Mais au-delà de ces mécaniques marketing, Lumi Master semble surtout vouloir séduire par son ambiance : un jeu de collection qui privilégie le plaisir, la patience et l’attachement aux créatures.



Lumi Master est gratuit au téléchargement, mais avec des in-apps pour aller plus vite et un intriguant Battle Pass.



Date de lancement prévue pour le 10 juillet sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu Lumi Master