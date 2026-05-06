Alune et Vela : des émulateurs pour PS2 et PS Vita à venir sur iOS

Chez iPhoneSoft, vous savez combien nous aimons les jeux mobiles, mais aussi les émulateurs de jeux rétro. L'arrivée d'applications de grande qualité comme Delta ou RetroArch suite à l'ouverture d'Apple aux émulateurs a donné des idées à Jarrod Norwell. Le développeur s'est dit qu'il était temps de travailler sur le portage de PlayStation 2 et de PS Vita. Alune et Vela, les deux projets, sont en cours de développement et nous vous partageons toutes les informations à date.



Encore une information exclusive.

Le nom de Jarrod Norwell vous dit quelque chose ? C'est le créateur de Retro Music Player. Et bien il n'aime pas seulement la musique mais aussi les jeux vidéo.



Il travaille actuellement sur deux émulateurs de grande envergure qui pourraient marquer un tournant pour le rétrogaming sur iOS : Alune et Vela.

Alune : un émulateur PS2 déjà très avancé

Alune est l’émulateur PlayStation 2 sur lequel Jarrod travaille en priorité. Selon ses dernières mises à jour, le projet est à un stade avancé et devrait être soumis à Apple dans les prochains mois pour une éventuelle validation sur l’App Store. Si Alune est accepté, cela représenterait un énorme bond en avant pour le jeu rétro sur iPhone et iPad, avec la possibilité de (re)jouer à des classiques comme God of War, Grand Theft Auto: San Andreas, Shadow of the Colossus, Persona 4, ou Final Fantasy X.

Vela : l’émulateur PS Vita suivra

Une fois Alune bien lancé, le développeur compte sortir Vela, son émulateur PlayStation Vita basé sur Vita3K. Comme pour Alune, on peut s'attendre à une interface soignée et des contrôles adaptés au tactile. Vela devrait offrir une bonne compatibilité et des performances solides, notamment sur iPad.

Notre avis

Le fait qu’un même développeur travaille simultanément sur des émulateurs PS2 et PS Vita est une excellente nouvelle. Jarrod Norwell a déjà prouvé son sérieux avec ses précédents projets. Si Alune et Vela voient le jour dans de bonnes conditions, ils deviendraient rapidement deux des applications les plus importantes du rétrogaming sur iOS.O



n attend maintenant plus d’informations sur les performances, la compatibilité des jeux et les dates de sortie précises.



Vous êtes hypés par l’arrivée d’émulateurs PS2 et PS Vita sur iPhone ? Quels sont les jeux que vous avez le plus hâte de (re)jouer ?