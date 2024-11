Trois ans plus tard, la trilogie GTA est enfin au niveau avec un énorme patch

Les éditions définitives de la trilogie GTA sont ENFIN au niveau promis par les développeurs. Après trois ans d'attente, les joueurs peuvent désormais profiter pleinement de l'une des meilleures sagas des jeux vidéo, grâce à un patch massif qui corrige tous les problèmes et qui offre des graphismes dignes de ce nom sur consoles. On espère que la mise à jour est aussi prévue sur mobile.



Voici 10 des plus gros changements apportés par le nouveau patch sur GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas, d'après le tweet de Synth Potato.

Une trilogie est vraiment au top

La trilogie originale de Grand Theft Auto, parue sur PS1 et PS2, a eu un impact considérable sur l'industrie, repoussant les limites à chaque nouvel opus. Mais le remaster n'était clairement pas au niveau. Rempli de bugs, il a été très critiqué, malgré des correctifs assez rapides. La différence avec l'original n'était pas convaincante sur les consoles de nouvelle génération. La version 1.112 devrait mettre tout le monde d'accord.

Grove Street Games évincé

Les développeurs originaux derrière les remasters, Grove Street Games, ont été complètement supprimés de la liste des studios dans l'intro et le menu principal. Probablement parce qu'ils n'ont pas travaillé sur ce patch. Ils étaient responsables du portage initial, plus que raté.

Éclairage classique

Les trois titres de la trilogie ont reçu un paramètre « Éclairage classique » qui transforme complètement les visuels de chaque jeu pour ressembler plus fidèlement aux originaux.



La brume orange de Los Santos dans San Andreas est de retour, le désert a également retrouvé son aspect de ciel violet. Vice City est beaucoup plus coloré et GTA 3 a l'air beaucoup plus brut. On respecte enfin l'intention des artistes originaux avec ces jeux.

Le brouillard

Le retour du brouillard a restauré la sensation gigantesque des cartes de ces jeux.



GTA 3, Vice City et surtout, San Andreas ont tous maintenant des effets de brouillard volumétrique qui font leur retour !



Cela signifie que vous ne pouvez plus voir toute la carte de GTA San Andreas en vous tenant simplement à un endroit élevé ou voir le mont Chilliad depuis Grove Street.

Les différentes météos sont en fait différentes

Dans San Andreas, il y a beaucoup de météos différentes en dehors de la pluie/du soleil du jeu original et elles étaient toutes complètement différentes selon le comté/la ville où vous vous trouviez, sauf dans la DE où elles se ressemblaient toutes.



Ceci est enfin corrigé maintenant et chaque zone ressemble plus fidèlement à son apparence d'origine !

Combats améliorés

Vous pouvez désormais utiliser des fusils à pompe et des armes en courant dans GTA 3 et Vice City, il s'agit d'une nouvelle mécanique qui n'était pas disponible dans les versions originales ni dans les éditions définitives, mais qui constitue une amélioration de la qualité de vie bienvenue.

Personnages à l'endroit

GTA Definitive Edition (DE) avait un énorme problème de corps tordus de manière désordonnée, en particulier CJ qui ressemblait à un gobelin lorsqu'il faisait du vélo.



La modélisation des personnages a finalement été corrigée. Bien que les modèles eux-mêmes n'aient pas beaucoup changé et restent un peu laids en 2024.

Les intérieurs de parallaxe ont disparu

L'un des ajouts les plus intéressants du GTA DE était les intérieurs en 3D que l'on pouvait voir depuis l'extérieur des bâtiments, alors que c'était génial sur le papier, c'était un vrai désastre ici.



La plupart du temps, l'intérieur perçu de l'extérieur n'avait rien à voir avec ce qu'est réellement le bâtiment et la plupart des intérieurs étaient juste copiés et collés partout, ce qui était horrible.



On attend cette nouveauté sur GTA 6 par contre.

L'accroupissement est corrigé

La position accroupie de CJ était horrible avant le patch, il avait l'air complètement déformé. C'est maintenant corrigé.

La pause dans les scènes coupées

Un petit changement de qualité de vie, vous pouvez maintenant faire une pause pendant les scènes coupées dans les trois jeux de la trilogie.

Voler à travers les nuages

L'une des fonctionnalités les plus cool du classique GTA San Andreas est que vous pouviez voler à travers les nuages ​​et c'est ENFIN de retour !

Cela fonctionne presque de manière identique à ce qu'il ce faisait dans le jeu original.

Une mise à jour pour tous

Une excellente nouvelle pour les joueurs sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. On attend désormais le patch sur iOS et Android.

Rappelons qu'il existe trois versions de GTA sur l'App Store :

Classique (sans amélioration)

Definitive Edition (payante)

Definitive Edition Netflix (comprise dans l'abonnement)

Télécharger GTA: San Andreas – Definitive à 19,99 €

Télécharger le jeu gratuit GTA: San Andreas – NETFLIX