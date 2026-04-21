Rétro transforme votre écran d’accueil en véritable iPod interactif

Les nostalgiques des années 2000 vont adorer : Retro est l’application qui permet d’avoir de véritables widgets iPod directement sur l’écran d’accueil de votre iPhone. Développée par l’équipe derrière Retro Music Player, cette app recrée avec un soin fou l’interface emblématique de l’iPod Classic, molette comprise, et le tout est parfaitement interactif.

Ce que propose Retro

Des widgets iPod ultra-réalistes (écran et roue de navigation)

Contrôles complets directement depuis l’écran d’accueil : lecture/pause, piste suivante/précédente, volume

Affichage du titre, de l’artiste et de la pochette de l’album en cours

Support d’Apple Music, Spotify et des fichiers locaux (mp3, m4a, etc.)

Le rendu est bluffant : les animations, les couleurs, le bruit de la molette… tout y est. On a vraiment l’impression d’avoir un iPod Classic miniaturisé sur son iPhone. Si d'autres le proposaient depuis un moment, y compris sur le web, c'est le widget interactif qui fait la différence !



L’application est actuellement disponible en TestFlight (version bêta publique). Vous pouvez la tester dès maintenant via le post sur X.

Interactive iPods that live on your Home Screen



Available on the latest TestFlight ❤️ pic.twitter.com/cg0byoTCyG — Retro Music Player (@retro_mp3) April 20, 2026

Une version finale sur l’App Store est prévue dans les prochaines semaines.



Voici comment ça rend sur iPhone :

Notre avis

C’est tout simplement l’une des plus belles applications de widgets jamais vues sur iOS, un peu comme widgetsmith. Retro ne se contente pas de faire joli : elle est réellement utilisable au quotidien et procure une vraie dose de nostalgie à chaque fois qu’on déverrouille son iPhone. Si vous êtes fan de l’iPod Classic ou tout simplement amateur de belles interfaces rétro, cette app est un must-have.



Vous avez déjà rejoint le TestFlight ? Qu’est-ce que vous pensez du rendu ?