Odio : l’app qui transforme vos sons en expérience immersive 3D sur iPhone

Odio réinvente les applications de relaxation sonore en misant sur l’audio spatial. Grâce à une interface immersive, l’app permet de placer et déplacer des sons en 3D autour de soi pour créer des ambiances uniques.

Odio réinvente les ambiances relaxantes sur iPhone et iPad

Les applications de sons relaxants, il en existe des dizaines, ces derniers étant même intégrés à l'iPhone depuis iOS 18. Mais Odio ne ressemble à aucune d’elles. Là où ses concurrentes proposent de simplement lancer un bruit de pluie en fond sonore, Odio vous invite à composer votre propre espace auditif en trois dimensions. Une approche qui change tout.



Le principe repose sur l’audio spatial. Chaque son disponible dans l’application, qu’il s’agisse d’une cascade, d’un drone synthétique ou d’un environnement urbain lointain, est positionnable dans un espace virtuel autour de votre tête. Via une interface aussi épurée qu’élégante, vous déplacez les sources sonores comme des objets dans une scène, en ajustant leur distance, leur volume et leur position. Avec des AirPods compatibles audio spatial, le résultat est saisissant : les sons semblent véritablement venir de l’espace qui vous entoure.

L’application propose plusieurs albums de paysages sonores signés par des artistes spécialisés dans l’ambiance immersive. Mais la vraie force d’Odio réside dans sa fonction Composer, introduite il y a quelques mises à jour. Elle permet d’importer ses propres boucles audio, de les enregistrer directement dans l’app, puis de les placer sur la scène spatiale pour créer des compositions entièrement personnalisées. Ces créations peuvent ensuite être partagées avec la communauté des utilisateurs.



L’interface, pensée autour de sphères flottantes que l’on positionne à l’écran, est aussi intuitive que visuellement soignée. Sur iPad, l’expérience prend encore plus d’ampleur grâce au mode paysage et à la compatibilité multitâche.



Odio est disponible gratuitement sur l’App Store avec une période d’essai. L’abonnement est proposé à 2,99 euros par mois, 19,99 euros par an, ou en achat unique à vie pour 99,99 euros. C'est cher, mais c'est une solution qui intéresse ceux qui n'aiment pas les abonnements. Pour les amateurs de concentration, de méditation ou simplement de calme sonore, c’est l’une des applications iOS les plus abouties du genre.

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