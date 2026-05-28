Melimelo : l’application qui veut tuer la charge mentale à la maison

Imaginez un endroit où tout le monde sait ce qu’il y a dans le frigo, qui doit sortir la poubelle, quand est le prochain rendez-vous chez le dentiste, et ce qu’on mange ce soir… sans avoir à demander 15 fois à "maman". C’est exactement ce que propose Melimelo, l’application française qui veut révolutionner l’organisation de la maison.

Le problème de madame (monsieur) Toutlemonde

Dans beaucoup de familles, il y a une personne qui pense à tout : les courses, les anniversaires, les vaccins du chat, le contrôle technique de la voiture, les inscriptions aux activités des enfants…Résultat ? Une charge mentale énorme, souvent portée par les femmes. Melimelo part de ce constat et propose une application tout-en-un pour la vie de famille ou de colocation.



Elle réunit 25 modules dans un seul espace partagé :

Liste de courses intelligente

Frigo

Cave à vin (important)

Planning familial

Tâches ménagères

Budget commun

Repas et idées de recettes

Animaux, véhicules, voyages, cadeaux, anniversaires…

Documents importants

Tout est partagé en temps réel. Quand quelqu’un ajoute ou modifie quelque chose, tout le monde le voit instantanément. Finies les phrases magiques : « Tu as pensé à… ? »

La cerise sur le gâteau : Melia, l’IA qui agit vraiment

Melimelo ne se contente pas d’être un tableau de bord. Elle intègre Melia, une assistante IA conçue pour faire les choses :

« Melia, crée une liste de courses avec ce qu’il reste dans le frigo »

« Melia, programme un rappel pour sortir les poubelles demain »

« Melia, propose une recette avec des restes de poulet »

Melia ne discute pas… elle exécute directement dans l’application.

Chiffres et modèle économique

Mélimélo est encore jeune, mais son adoption semble répondre à un véritable besoin :

12 500 foyers l’utilisent déjà

14 000 utilisateurs actifs, dont 3 000 nouveaux foyers par mois depuis mars 2026

Voici les prix de l'application :

Version gratuite (très complète)

Premium : 3,99 € / mois ou 39,90 € / an pour tout le foyer

Pour ne rien gâcher, les développeurs n'ont intégré aucune publicité, les données sont hébergées en France, et rien n’est utilisé pour entraîner des IA.

Notre avis

Melimelo n’est pas juste une application de plus sur l'App Store. C’est une petite révolution pour tous ceux qui en ont marre de tout gérer seul(e) dans leur tête. Enfin un outil qui remet l’organisation du foyer entre toutes les mains.



Dites-nous si vous rêviez d'une application comme celle-ci.

Télécharger l'app gratuite Melimelo