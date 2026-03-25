Une jeune femme obtient 3 millions $ face à Instagram et YouTube pour sa santé mentale

Un verdict historique vise Instagram et YouTube, jugés responsables des effets sur la santé mentale d’une jeune utilisatrice. Une décision qui, pour une fois, ne donne pas raison aux réseaux sociaux.

Instagram et YouTube sanctionnés financièrement après une plainte

Un jury civil de Los Angeles a rendu mercredi un verdict historique : Instagram et YouTube sont jugés responsables des graves problèmes de santé mentale d’une adolescente californienne, et condamnés à lui verser au moins 3 millions de dollars de dommages et intérêts. Une première judiciaire aux répercussions potentiellement considérables pour l’ensemble de l’industrie.



La plaignante, Kaley G.M., aujourd’hui âgée de 20 ans, a retracé une trajectoire devenue tristement familière : découverte de YouTube à 6 ans, inscription en cachette sur Instagram à 9 ans, et une dépendance progressive ayant engendré dépression, anxiété et idées suicidaires à l’adolescence. Le jury, au terme de neuf jours de délibérations, a conclu que Meta, maison mère d’Instagram, et YouTube, propriété de Google, avaient fait preuve de “négligence” dans la conception de leurs plateformes et n’avaient pas suffisamment alerté les utilisateurs sur leurs dangers pour les mineurs.



La répartition de la condamnation initiale établit la part de responsabilité à 70 % pour Instagram et 30 % pour YouTube. La facture pourrait toutefois s’avérer bien plus lourde. Dix des douze jurés ont également conclu que les deux plateformes avaient agi de façon frauduleuse et délibérée, ouvrant la voie à des “dommages punitifs” dont le montant reste à déterminer et qui seront calculés en proportion des chiffres d’affaires colossaux des deux géants.

Ce procès, qui s’est étalé sur six semaines, a marqué les esprits par la comparution en personne de Mark Zuckerberg en février. Le patron de Meta avait alors concédé que son groupe “aurait pu” agir plus tôt pour exclure les utilisateurs mineurs d’Instagram. YouTube avait adopté une stratégie de défense différente, cherchant à se présenter comme une forme moderne de télévision familiale plutôt que comme un réseau social.



L’enjeu dépasse largement ce dossier individuel. Ce verdict doit servir de référence pour plus de 1 500 plaintes similaires aux États-Unis, dont un recours collectif en cours devant un juge fédéral californien. Un deuxième procès test est prévu à Los Angeles dès juillet. TikTok et Snapchat, également mis en cause, avaient préféré régler à l’amiable plutôt que d’affronter le jury.



Source