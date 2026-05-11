WhatsApp Plus : les abonnements arrivent sur iPhone, mais en avez-vous vraiment besoin ?

WhatsApp commence à déployer WhatsApp Plus, sa nouvelle offre payante, auprès d’un nombre croissant d’utilisateurs iPhone. Après son lancement en bêta sur Android le mois dernier, la fonctionnalité est désormais en cours de déploiement progressif sur iOS.

Mais c'est quoi WhatsApp Plus ?

Vous vous dites mais c'est quoi ce WhatsApp Plus ? WhatsApp Plus est un abonnement optionnel qui ajoute des fonctionnalités premium tout en laissant l’application de base totalement gratuite. Il ne s’agit pas d’une version différente de l’application, mais d’un déblocage de fonctionnalités supplémentaires.

Captures signées WABetaInfo.

Pour commencer, voici les tarifs et conditions :

2,49 € / mois en Europe (le prix en dollars US n'est pas encore connu)

(le prix en dollars US n'est pas encore connu) Renouvellement automatique : L’abonnement se renouvelle chaque mois à la même date que celle de l’achat initial.

Annulation : Vous devez annuler au moins 24 heures avant la date de renouvellement pour éviter d’être facturé pour le mois suivant.

: Vous devez annuler au moins 24 heures avant la date de renouvellement pour éviter d’être facturé pour le mois suivant. Gestion : Tout se fait directement depuis l’App Store (Réglages > [votre nom] > Abonnements).

: Tout se fait directement depuis l’App Store (Réglages > [votre nom] > Abonnements). Essai gratuit : WhatsApp propose parfois un essai gratuit d’1 semaine ou 1 mois aux nouveaux utilisateurs éligibles.

Mais surtout, voici les fonctionnalités exclusives à WhatsApp Plus :

Envoyer des stickers premium (avec effets animés)

Choisir une icône d’application personnalisée

Changer le thème de l’application

Accéder à des sonneries premium

Épingler jusqu’à 20 discussions (au lieu de 3 en gratuit)

Listes améliorées : possibilité de créer des listes de discussions (ex. : « Travail », « Famille ») et d’appliquer un thème, une sonnerie et une alerte commune à tout le groupe en un clic

Les stickers premium sont visibles par tout le monde, mais seuls les abonnés peuvent les envoyer.

Futures mises à jour

WhatsApp a confirmé qu’elle continue de développer activement de nouvelles fonctionnalités pour WhatsApp Plus. L’offre devrait s’enrichir au fil des mois avec de nouveaux outils premium, même si rien n’a encore été officiellement annoncé.

Faut-il vraiment payer ?

Pour la très grande majorité des utilisateurs, la réponse à la question est non. Les fonctionnalités de base de WhatsApp restent excellentes et gratuites.



L’abonnement s’adresse surtout à ceux qui :

Veulent personnaliser fortement l’application

Gèrent beaucoup de conversations et ont besoin d’épingler plus de 3 chats

Utilisent intensivement les listes de discussions

Si vous n’êtes pas dans ces cas, vous pouvez très bien continuer à utiliser WhatsApp gratuitement sans rien manquer d’essentiel. C'est donc un peu comme Snapchat Plus.



Comme le note WABetaInfo, Le déploiement est encore progressif et n’est pas encore disponible partout (notamment pas aux États-Unis pour le moment). Il devrait s’étendre aux prochaines semaines.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger