TikTok va vraiment savoir si vous avez au moins 13 ans

TikTok renforce ses mesures de vérification d'âge en Europe afin de mieux protéger les jeunes utilisateurs et de se conformer aux exigences réglementaires. Dans les prochaines semaines, la plateforme déploiera une technologie de détection d'âge améliorée dans l'Espace économique européen (EEE), au Royaume-Uni et en Suisse. De quoi calmer les nombreuses voix qui s'élèvent (à juste titre) contre ce phénomène qui ravage le cerveau de certains jeunes ? Pas si sûr.

TikTok se plie aux demandes gouvernementales

Ce nouveau système s'appuie sur un projet pilote d'un an qui a permis d'identifier et de supprimer des milliers de comptes mineurs supplémentaires. Il analyse une combinaison de données de profil, de vidéos publiées, de comportements et d'autres indicateurs d'activité pour estimer l'âge probable d'un utilisateur. Si la technologie signale un compte comme appartenant potentiellement à une personne de moins de 13 ans (l'âge minimum requis pour utiliser TikTok), un modérateur humain spécialisé examine le cas avant toute suspension. TikTok informera les utilisateurs européens de ces changements à venir, en leur fournissant des détails et des ressources pour en savoir plus. Les modérateurs qui examinent déjà le contenu pour d'autres raisons peuvent signaler les comptes suspects appartenant à des mineurs pour une évaluation spécialisée. Les utilisateurs et le public peuvent également signaler les comptes qu'ils pensent être gérés par des enfants de moins de 13 ans.

À l'échelle mondiale, TikTok indique supprimer environ 6 millions de comptes mineurs chaque mois grâce à ses efforts de détection à plusieurs niveaux. Les utilisateurs bannis peuvent faire appel de la décision et fournir une preuve d'âge, comme une pièce d'identité officielle, une vérification de carte bancaire ou un selfie pour estimer leur âge - même si cette méthode a été contournée sur d'autres plateformes comme Roblox.



Sur son blog, TikTok a reconnu les difficultés : il n'existe aucune méthode universellement acceptée et respectueuse de la vie privée pour confirmer l'âge en ligne. L'entreprise a souligné son engagement à interdire l'accès aux moins de 13 ans, à proposer des contenus adaptés aux adolescents et à adopter une approche de « vérification de l'âge » à plusieurs niveaux, combinant différentes techniques pour privilégier la sécurité et le respect des principes de conception. Ces mises à jour font suite à une surveillance accrue, à l'échelle mondiale, de l'accès des enfants aux réseaux sociaux.



En Australie, l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, entrée en vigueur le mois dernier, a incité les plateformes à restreindre des millions de comptes, poussant Reddit à porter plainte contre cette politique. Au Royaume-Uni, la pression publique et transpartisane s'intensifie, le Premier ministre Keir Starmer déclarant que « toutes les options sont envisagées » tout en suivant de près les résultats australiens. En France, les parlementaires veulent l'interdire aux moins de 15 ans.

Télécharger l'app gratuite TikTok