TikTok s'associe à Apple Music pour l’écoute intégrale des chansons

TikTok et Apple Music renforcent leur collaboration avec de nouvelles fonctionnalités qui rapprochent encore davantage découverte et écoute musicale. Les abonnés Apple Music peuvent désormais écouter un titre en entier directement depuis TikTok.

Apple Music s’intègre à TikTok pour écouter des titres complets sans quitter l’application

TikTok et Apple Music ont annoncé ce 11 mars 2026 un partenariat inédit qui change concrètement l’expérience musicale sur la plateforme de courtes vidéos. La nouvelle fonctionnalité, baptisée “Play Full Song”, permet aux abonnés Apple Music d’écouter un titre en entier directement depuis TikTok, sans jamais quitter l’application.



Le principe est simple, lorsqu’un utilisateur tombe sur une chanson qui lui plaît dans son fil “Pour Toi” ou sur la page d’un son, il lui suffit de toucher le bouton “Play Full Song” pour déclencher la lecture complète via un lecteur Apple Music intégré. À partir de là, il peut enchaîner sur un flux de recommandations personnalisées, sauvegarder le titre dans sa bibliothèque ou l’ajouter directement à l’une de ses playlists Apple Music.

Techniquement, la lecture s’appuie sur MusicKit, le kit de développement d’Apple, ce qui signifie que les écoutes sont comptabilisées comme des streams payants au sein d’Apple Music. Les artistes et les ayants droit sont donc rémunérés normalement, sans que l’expérience utilisateur ne soit fragmentée.



Cette nouveauté prolonge une intégration déjà existante entre les deux plateformes : la fonction “Add to Music App” permettait jusqu’ici d’ajouter un son découvert sur TikTok à une playlist d’une application de streaming. “Play Full Song” va plus loin en rendant cette transition immédiate, sans redirection vers une autre application.



En parallèle, les deux entreprises lancent également “Listening Party”, une fonctionnalité pensée pour créer des espaces d’écoute collectifs. Les fans peuvent y rejoindre une session en temps réel autour d’un artiste, interagir entre eux et directement avec celui-ci, transformant la découverte musicale en moment communautaire.



Les deux fonctionnalités sont en cours de déploiement mondial et seront disponibles progressivement dans les prochaines semaines. Pour en bénéficier, un abonnement Apple Music actif est nécessaire.