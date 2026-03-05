Apple Music crée des tags pour identifier la musique créée par IA

La question de la musique générée par intelligence artificielle sur les plateformes de streaming devient de plus en plus pressante. Apple Music vient d'y apporter une réponse concrète, même si elle reste prudente : les nouveaux Transparency Tags, un système de métadonnées permettant de signaler qu'une œuvre a été créée, en partie ou totalement, à l'aide de l'IA générative.

Quatre catégories pour étiqueter le contenu IA

Annoncé le 4 mars 2026 dans une newsletter envoyée aux partenaires de l'industrie musicale, ce système couvre quatre types de contenus distincts. Le tag Artwork signale que la pochette d'album a été générée par IA, qu'il s'agisse d'une image statique ou animée. Le tag Track indique qu'une partie substantielle de l'enregistrement audio est d'origine artificielle. Composition s'applique aux paroles ou à d'autres éléments compositionnels générés automatiquement. Enfin, Music Video concerne les clips vidéo, qu'ils soient distribués seuls ou intégrés dans un album.

Techniquement, ces tags sont intégrés dans le fichier metadata.xml via la balise , au même niveau que les genres ou les crédits, comme le confirme la spécification officielle Apple Music Package Specification 5.3.25 publiée en mars 2026. Apple précise que plusieurs tags peuvent être appliqués simultanément à un même contenu, et que leur absence signifie qu'aucune IA n'est présumée.

Un système volontaire, là où d'autres agissent en automatique

Le point qui fait débat : ces tags sont entièrement facultatifs. Apple laisse aux labels et distributeurs la liberté de déclarer eux-mêmes ce qui constitue du "contenu IA", à l'image de ce qu'ils font déjà pour les métadonnées classiques. Aucun mécanisme de vérification croisée n'est prévu pour l'instant, ce qui revient à s'en remettre à la bonne volonté des acteurs de la chaîne musicale.

Le contraste est saisissant avec l'approche de Deezer, qui a misé sur une détection automatisée et indépendante. La plateforme française reçoit aujourd'hui plus de 60 000 titres entièrement générés par IA chaque jour (un chiffre multiplié par six en un an) et a déjà identifié plus de 13,4 millions de morceaux synthétiques sur sa bibliothèque. Selon Deezer, 85% des écoutes de musique IA en 2025 étaient frauduleuses, utilisées pour détourner des royalties. La plateforme envisage désormais de licencier sa technologie de détection à d'autres acteurs, dont la société de gestion collective française Sacem.

Spotify, de son côté, avait devancé Apple en lançant ses propres labels de divulgation IA dès septembre 2025, accompagnés d'une politique de retrait des imitations vocales générées par IA.

Apple n'est pas novice sur le sujet de la transparence IA : l'entreprise appose déjà des marqueurs sur les images créées avec Image Playground, son outil de génération d'images intégré à iOS. Il serait donc logique qu'elle renforce progressivement les exigences autour d'Apple Music, notamment à mesure qu'Apple Intelligence s'étend et la fonction Playlist Playground, attendue avec iOS 26.4, en est un exemple concret. Pour l'heure, la balle est dans le camp des distributeurs.



