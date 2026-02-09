Apple Fitness+ : un avenir incertain et une possible fusion avec Santé

Lancé en 2020 pour accompagner nos séances de sport à la maison, Apple Fitness+ arrive peut-être à un tournant stratégique. D'après les dernières informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg, l'entreprise de Tim Cook serait actuellement en pleine réflexion concernant le futur de son service de coaching vidéo. Une période de flou qui, selon les analystes, pourrait bien déboucher sur une réorganisation complète de l'offre santé de la Pomme.

Vers une intégration dans l'app Santé ?

L'hypothèse la plus probable n'est pas une disparition du service, mais plutôt une transformation. Mark Gurman suggère qu'Apple pourrait finalement fusionner Fitness+ avec l'application Santé (Health). L'objectif serait de proposer une expérience plus cohérente, peut-être via un abonnement combiné, plutôt que de maintenir deux entités séparées.

Cette réflexion s'inscrit dans un contexte particulier : Apple aurait récemment revu à la baisse ses ambitions pour un service autonome baptisé "Health+". Ce projet, qui devait offrir des recommandations médicales basées sur l'IA moyennant finance, semble avoir été mis de côté. À la place, les fonctionnalités d'intelligence artificielle prévues seraient progressivement distillées dans les outils existants sur iPhone et Apple Watch.

La pression de la concurrence et de l'IA

Si Apple prend le temps de réévaluer sa copie ("under review" selon les termes employés), c'est aussi parce que le marché du bien-être numérique évolue à toute vitesse. La concurrence ne vient plus seulement des autres montres connectées, mais de nouveaux formats comme les bagues intelligentes, et surtout de l'intelligence artificielle.

L'arrivée récente d'un service ChatGPT Health par OpenAI montre que les acteurs de la tech misent désormais sur des conseils ultra-personnalisés. Pour rester pertinent, Apple doit probablement dépasser le simple catalogue de vidéos d'entraînement et proposer une synergie plus forte entre vos données de santé et le coaching actif. Reste à voir si cette fusion simplifiera l'offre ou si elle servira à justifier une nouvelle hausse des tarifs des services.



Source