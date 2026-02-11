Apple supprime la liste de souhaits de films iTunes, sauvegardez la vôtre

Apple va bientôt supprimer définitivement les listes de souhaits iTunes dédiées aux films et séries TV, selon les e-mails envoyés aux clients en possédant au moins une. La fonctionnalité, également appelée « Favoris » sur tvOS, ne sera plus accessible sur les plateformes Apple. Si vous êtes dans ce cas, voici comment ne pas perdre votre précieuse liste.

Sauvez le soldat Ryan !

Apple indique que les utilisateurs qui possèdent encore une liste de souhaits doivent migrer leurs éléments vers la liste de lecture (watchlist) de l'app Apple TV avant la suppression définitive. Mais comment faire ?



C'est simple, mais fastidieux. Dans l'e-mail reçu en provenance d'Apple, vous trouverez un PDF personnalisé répertoriant tous les films et séries présents dans votre liste iTunes. Pour chaque titre :

Cliquez sur le lien correspondant.

Appuyez ensuite sur le bouton « + » pour l'ajouter à votre watchlist dans l'app Apple TV (l'équivalent moderne pour suivre les contenus que vous souhaitez regarder, acheter ou louer plus tard).

Agissez rapidement en suivant les instructions de l'e-mail, car une fois la fonctionnalité supprimée, les anciennes listes ne seront plus accessibles.

Un semi-rétropédalage

Apple a commencé à abandonner les listes de souhaits pour les films et séries avec la mise à jour iOS 17.2 (fin 2023), en consolidant les achats et la navigation vers l'app Apple TV. La suppression initiale a été faite sans avertissement, provoquant de nombreuses plaintes d'utilisateurs ayant des listes longues et soigneusement constituées. Apple a réintroduit temporairement la fonctionnalité dans iOS 17.3 suite aux retours. Elle a été maintenue un temps, mais Apple procède maintenant à sa suppression complète.



Aucune date précise de fin n'a été communiquée, mais les termes employés dans le courriel indiquent que c'est imminent. Ce changement s'inscrit dans la stratégie d'Apple d'abandonner progressivement la marque iTunes pour les contenus vidéo, en centralisant tout dans l'expérience unifiée de l'app Apple TV. En revanche, comme vu la semaine dernière, iTunes reste une place de choix pour la musique.