Apple teste déjà en interne ce que pourrait devenir l’intelligence artificielle de demain. Avec Enchanté et Enterprise Assistant, deux chatbots réservés à ses employés, la firme de Cupertino affine discrètement ses modèles IA avant de les proposer au grand public, révélant une stratégie bien plus avancée que ne le laisse paraître Apple Intelligence aujourd’hui.

Apple développe Enchanté, un chatbot IA exclusif pour ses employés

Alors qu’Apple peine à convaincre avec Apple Intelligence et son Siri amélioré promis depuis des mois, la société expérimente discrètement des outils d’intelligence artificielle bien plus puissants en interne. Macworld révèle qu’Apple a déployé deux applications IA dédiées exclusivement à ses employés depuis novembre 2025.



Enchanté, le premier de ces outils, fonctionne comme un assistant IA comparable à ChatGPT mais conçu spécifiquement pour les besoins d’Apple. L’interface ressemble à celle de l’application ChatGPT pour macOS, mais la différence cruciale réside dans la sécurité et la confidentialité. Contrairement aux plateformes tierces qui pourraient exposer des données sensibles, Enchanté tourne exclusivement sur des modèles approuvés par Apple, soit localement sur les machines, soit sur des serveurs privés sans aucune connexion externe.



Les employés peuvent utiliser Enchanté pour générer des idées, développer du code, corriger des textes et obtenir des réponses à des questions générales. Le niveau de sécurité permet même de télécharger des documents, images et fichiers pour analyse, et l’application peut accéder aux fichiers stockés sur le Mac comme source d’information. Au-delà des modèles Foundation développés par Apple et utilisés dans Apple Intelligence, Enchanté donne également accès à Claude et Gemini dans un environnement sécurisé.

L’application intègre une base de données complète de la documentation et des directives internes d’Apple, servant tous les départements de l’entreprise : ingénierie, design, marketing et direction. Les employés peuvent évaluer la qualité des réponses via un mécanisme de feedback, et l’application permet des comparaisons côte à côte entre les réponses générées par les modèles d’Apple et celles produites par des modèles tiers.



Enterprise Assistant, le second outil déployé, se concentre sur un rôle plus spécialisé. Construit entièrement autour des modèles de langage internes d’Apple, il fonctionne comme un hub centralisé de connaissances pour les employés. L’application contient une base de données des politiques internes permettant de répondre à des questions sur les rôles exécutifs, les directives de conduite, les avantages en matière d’assurance santé, les politiques de congés et les instructions techniques comme la configuration du VPN d’Apple sur iPhone.



Cette stratégie de test en conditions réelles auprès des employés permet à Apple d’améliorer ses modèles de langage sans exposer de technologie inachevée aux consommateurs. L’entreprise avait déjà lancé l’année dernière une application iPhone interne appelée “Veritas”, également basée sur un chatbot IA, et explore des outils similaires pour assister les agents AppleCare.



Le feedback collecté via ces applications internes alimente vraisemblablement le développement d’Apple Intelligence et de ses fonctionnalités comme les Outils d’écriture et la Synthétisation. Apple avait initialement prévu d’intégrer ses propres modèles dans Siri, mais ces plans ont été suspendus face aux performances jugées insuffisantes. L’entreprise s’est finalement tournée vers Google pour utiliser Gemini dans la nouvelle version de Siri prévue pour le printemps.