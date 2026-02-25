Apple annonce le blocage des téléchargements d’apps 18+ aux USA, Brésil, Australie et Singapour

Apple a annoncé de nouvelles mises à jour de ses outils destinés aux développeurs pour répondre aux obligations liées à l’âge pour le téléchargement des applications, dans un contexte de multiplication des lois sur la protection des mineurs aux États-Unis et dans plusieurs pays dont le Brésil, l'Australie et Singapour. L'occasion de faire un point aussi sur la France.

Les nouvelles règles de l'App Store

Ces évolutions privilégient des approches respectueuses de la vie privée - partage volontaire de la tranche d’âge, vérifications automatisées - tout en aidant les applications à se conformer sans recourir à des méthodes intrusives comme la soumission d’une pièce d’identité.



Depuis le 24 février 2026, Apple explique qu'elle bloque le téléchargement des applications notées 18+ pour les utilisateurs en Australie, au Brésil et à Singapour, sauf si leur âge adulte a été confirmé via un processus automatique de vérification sur l’App Store reposant sur des « méthodes raisonnables ». La plateforme gère cette vérification initiale, mais les développeurs peuvent être tenus, dans certains cas, de confirmer indépendamment l’âge des utilisateurs.



Au Brésil, une particularité s’ajoute : toute application contenant des loot boxes reçoit automatiquement une classification 18+ sur la vitrine brésilienne, conformément à la nouvelle réglementation locale interdisant ces mécanismes aux mineurs. Les développeurs peuvent accéder à la catégorie d’âge de l’utilisateur (avec consentement explicite de la personne ou de son parent/tuteur) et reçoivent un signal indiquant la méthode de vérification utilisée.



Aux États-Unis, les États de l’Utah et de la Louisiane préparent des règles plus strictes, qui entreront en vigueur prochainement - mais uniquement pour les nouveaux comptes Apple :

Utah : 6 mai 2026

Louisiane : 1er juillet 2026

En France, la situation est différente. Depuis fin 2024 (et pleinement appliquée sur les versions récentes comme iOS 18 et ultérieures), les applications portant la note globale Apple 17+ affichent désormais une note régionale supplémentaire 18+ sur l’App Store français, comme l’exige l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Cette mesure rend les étiquettes de maturité plus claires pour le public local, mais elle ne s’accompagne pas (à ce jour) de blocage de téléchargement ni de nouvelles obligations d’API de vérification d’âge pour les développeurs.

L'obligation des développeurs

Les développeurs devront utiliser les outils Apple pour confirmer les tranches d’âge, restreindre les applications inadaptées aux mineurs et obtenir un nouveau consentement parental ou du tuteur pour toute « mise à jour significative » d’une application (même si un consentement préalable existait). Une nouvelle notification dans l’API signale quand ces étapes supplémentaires sont requises.

De nouvelles API

Pour accompagner ces exigences, Apple a publié des versions bêta mises à jour de l’API Declared Age Range (disponible sur iOS, iPadOS et macOS). Elle permet aux développeurs de :

Recevoir la catégorie d’âge uniquement quand l’utilisateur ou le parent la partage volontairement

Savoir si des obligations réglementaires s’appliquent à cet utilisateur

Connaître si un consentement parental est requis pour les mises à jour majeures

Obtenir des indications sur la méthode de vérification d’âge employée

D’autres fonctionnalités complémentaires incluent l’API Significant Change (sous PermissionKit), les propriétés de notation d’âge mises à jour dans StoreKit, et les notifications du serveur App Store.

Quelles sanctions ?

Les sanctions en cas de non-conformité sont lourdes. Dans l’Utah, les parents peuvent réclamer jusqu’à 1 000 $ de dommages par violation. En Louisiane, les amendes peuvent atteindre 10 000 $ par violation après un délai de grâce de 45 jours. En Australie, au Brésil et à Singapour, le non-respect au niveau de la plateforme pourrait exposer Apple à des amendes de plusieurs millions de dollars.



Apple s’oppose depuis longtemps aux obligations trop larges imposées aux plateformes, arguant que la vérification d’âge généralisée pose de graves risques pour la vie privée. L’entreprise continue de privilégier des solutions à faible collecte de données, évitant de partager des informations personnelles précises (comme la date de naissance exacte ou des pièces d’identité) avec chaque développeur et pour chaque utilisateur.



Ces exigences superposées traduisent une poussée mondiale vers une meilleure protection des enfants en ligne, créant un paysage de conformité complexe pour les développeurs, tandis qu’Apple tente, comme toujours, d’équilibrer sécurité, simplicité d’utilisation et respect de la vie privée.



Bonne ou mauvaise idée ? Est-ce aux parents de contrôler les téléchargements des enfants ou à Apple ? Rappelons notre article sur comment configurer le contrôle parental sur iPhone.