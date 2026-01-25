Apple suspend une mise à jour IA pour Safari et d'autres apps

Malgré une future collaboration avec Google et son modèle Gemini, Apple a visiblement décidé de revoir ses ambitions en matière d'intelligence artificielle. Plusieurs projets majeurs prévus pour 2026 ont été mis en pause ou considérablement réduits, révélant un changement de stratégie dans l'approche IA de la firme de Cupertino.

Safari et l'IA : une refonte reportée

La star déchue de cette révision s'appelle Safari. Apple préparait une refonte complète de son navigateur pour l'adapter à l'ère de l'intelligence artificielle, notamment pour faire face à la concurrence de Perplexity et OpenAI. Le projet incluait des fonctionnalités prometteuses comme l'évaluation automatique de la fiabilité des documents en ligne et le recoupement d'informations provenant de multiples sources. Un système qui aurait pu changer la donne face aux navigateurs dopés à l'IA qui se multiplient.

Mais ce chantier est désormais à l'arrêt, du moins temporairement. Il reste cependant quelques mois avant la WWDC de juin pour une éventuelle renaissance. Cette pause interroge sur les priorités d'Apple et sa capacité à tenir le rythme face à une concurrence qui avance vite.

Le grand ménage dans les projets IA

D'autres initiatives ambitieuses subissent le même sort. World Knowledge Answers, conçu pour concurrencer directement ChatGPT et Perplexity avec des réponses précises basées sur les modèles internes d'Apple, a été drastiquement réduit. Plus révélateur encore : les technologies développées sous l'ère Giannandrea cèdent leur place à Gemini dans les prochaines mises à jour de Siri.

Apple avait également imaginé intégrer des chatbots autonomes dans plusieurs applications natives comme TV, Santé, Musique ou Podcasts. Le projet de refonte IA pour Calendrier reste lui en développement, tout comme celui de Santé qui demeure incertain. Une réorganisation qui suggère qu'Apple préfère concentrer ses efforts plutôt que disperser ses ressources.



Source