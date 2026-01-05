Le premier produit d'OpenAI en 2026 pourrait être un stylo connecté

OpenAI s'apprête à commercialiser son premier objet connecté, et le choix est pour le moins surprenant : un stylo intelligent. Baptisé "Gumdrop" en interne, ce dispositif miniature marque l'entrée de l'entreprise sur le marché du hardware, avec une promesse simple mais ambitieuse : transformer l'écriture manuscrite en données exploitables par ChatGPT.

Jony Ive s'offre une nouvelle aventure

Difficile de parler de ce stylo sans évoquer le nom qui fait toute la différence : Jony Ive. L'ancien directeur du design chez Apple, celui qui a façonné l'esthétique de l'iPhone et du MacBook, a accepté de collaborer avec OpenAI sur ce projet. Un choix qui n'a rien d'anodin quand on sait que ce stylo vise justement à devenir un "troisième appareil essentiel" aux côtés de l'iPhone et de l'ordinateur portable.

La dimension de l'objet rappelle d'ailleurs l'iPod Shuffle, ce qui n'est probablement pas un hasard. Compact et conçu pour se glisser dans une poche ou se porter autour du cou, Gumdrop mise sur la discrétion plutôt que sur un écran tape-à-l'œil. Une approche minimaliste qui contraste avec les tentatives ratées d'autres appareils IA comme le Humane AI Pin, retiré du marché quelques mois seulement après son lancement.

Entre prise de notes et intelligence artificielle

Le concept est simple mais efficace : équipé d'une caméra et d'un microphone, le stylo capture vos notes manuscrites pour les convertir instantanément en texte numérique. Ces données sont ensuite envoyées vers ChatGPT, permettant à l'IA d'enrichir sa mémoire et d'affiner ses réponses personnalisées.

L'appareil embarquerait également des modèles d'IA locaux développés par OpenAI, probablement pour proposer des fonctions basiques comme la correction orthographique sans connexion. Les tâches plus gourmandes en calcul seraient traitées dans le cloud.

Côté fabrication, OpenAI a finalement confié la production à Foxconn, qui assemblera le dispositif au Vietnam ou aux États-Unis. Un choix politique autant qu'économique, alors que l'entreprise avait initialement envisagé le chinois Luxshare (qui assemble notamment les AirPods).

La sortie est prévue entre 2026 et 2027, et ce stylo ne serait que le premier d'une série de trois objets physiques. Reste à voir si OpenAI réussira là où d'autres ont échoué.