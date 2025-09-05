OpenAI pourrait produire sa première puce IA avec Broadcom dès 2026

L'entreprise derrière ChatGPT franchit une étape importante en développant sa propre solution matérielle pour réduire sa dépendance à Nvidia. Comme Apple, OpenAI cherche à maîtriser son IA de bout en bout — du hardware au software — et comme Apple l'entreprise s'associera à Broadcom pour parvenir à ses fins.

Une stratégie d'indépendance technologique

OpenAI s'apprête à produire ses premières puces d'intelligence artificielle dès l'année prochaine, marquant un tournant dans sa stratégie d'infrastructure. Cette initiative, menée en partenariat avec le géant américain des semi-conducteurs Broadcom, vise à répondre à la demande croissante en puissance de calcul tout en réduisant la dépendance aux processeurs Nvidia.

Cette démarche n'est pas sans rappeler celle d'Apple avec ses puces Mx, qui ont permis à la firme de Cupertino de s'affranchir d'Intel tout en optimisant les performances de ses Mac. Comme Apple l'a démontré, le contrôle de la chaîne matérielle peut offrir des avantages considérables en termes d'efficacité énergétique et d'optimisation logicielle. D'ailleurs, Apple utilise des puces M détournées pour faire fonctionner Apple Intelligence dans ses serveurs sécurisés.

Un marché en pleine effervescence

L'annonce a provoqué un bond de 15% des actions Broadcom, propulsant la capitalisation de l'entreprise à 1,7 trillion de dollars — un record historique. Le PDG Hock Tan a évoqué un mystérieux client représentant 10 milliards de dollars de commandes, sans le nommer explicitement, mais les observateurs identifient OpenAI comme ce nouveau partenaire stratégique.

Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large où les géants technologiques développent leurs propres solutions sur mesure. Google avec ses TPU, Amazon avec ses puces Graviton, et maintenant OpenAI : chacun cherche à optimiser ses coûts et ses performances. De là à dire que Nvidia est en danger, il y a un monde. Ceci dit, un peu de concurrence n'a jamais fait de mal dans l'industrie technologique.



Pour les utilisateurs d'iPhone et de services Apple, cela pourrait également signifier de futures améliorations dans l'intégration de l'IA, notamment avec Siri et les fonctionnalités intelligentes d'iOS liées à ChatGPT.