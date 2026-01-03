OpenAI accélère sur son appareil piloté à la voix via ChatGPT

OpenAI accélère le développement de ses fonctionnalités audio de nouvelle génération pour ChatGPT, en vue du lancement de son premier appareil grand public centré principalement sur les interactions vocales. Selon un récent rapport de The Information, l'entreprise a regroupé ses équipes d'ingénierie, de produit et de recherche pour revoir en profondeur ses modèles audio. Ces efforts visent à combler les lacunes actuelles, où les fonctionnalités vocales sont moins performantes que les interactions textuelles en termes de vitesse, de précision et de naturel.

ChatGPT bientôt concurrent de l'iPhone

La future architecture audio promet des avancées majeures : une parole plus expressive et proche de l'humain, des réponses plus profondes et précises, une gestion fluide des interruptions, et la capacité de parler en même temps que l'utilisateur - des fonctionnalités impossibles avec les modèles actuels.Ce modèle audio amélioré est prévu pour une sortie au premier trimestre 2026.

Ces améliorations sont directement liées aux ambitions hardware d'OpenAI. Des sources décrivent le premier appareil comme « largement basé sur l'audio », avec une vision d'une gamme de produits sans écran ou à écran minimal. Parmi les idées explorées : des lunettes intelligentes et des enceintes connectées sans affichage, conçues comme des compagnons IA intuitifs plutôt que des gadgets traditionnels.



Le lancement du premier appareil est attendu dans environ un an, potentiellement fin 2026 ou début 2027. Le projet s'appuie sur l'acquisition par OpenAI en 2025 de la société de design io de Jony Ive, dans un accord à 6,5 milliards de dollars, en mettant l'accent sur des designs réduisant l'addiction aux écrans et favorisant des interactions IA plus naturelles et ambiantes.



Faire progresser la voix pour qu'elle devienne vraiment conversationnelle pourrait révolutionner notre utilisation de l'IA, en la rendant plus accessible dans des situations mains libres comme la conduite ou la cuisine. Cependant, miser autant sur l'audio n'est pas forcément une bonne idée - beaucoup d'utilisateurs, y compris votre serviteur, préfèrent le texte pour des raisons de confidentialité en public ou pour des consultations rapides. Il sera passionnant de voir si OpenAI parvient à rendre la voix assez attractive pour changer nos habitudes. Mais de là à éclipser l'iPhone, j'en doute. Et vous ?