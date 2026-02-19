Meta tue Messenger.com : retour forcé sur Facebook

Après avoir supprimé son application dédiée pour Mac à la fin de l'année dernière, Meta donne le coup de grâce à l'utilisation indépendante de sa messagerie sur ordinateur. Le géant américain s'apprête en effet à fermer définitivement le site web Messenger.com, obligeant les internautes à revoir leurs habitudes de communication.

Fin de parcours pour le site Messenger

Si vous aviez pris le pli de discuter depuis votre navigateur sans passer par le fil d'actualité Facebook, la parenthèse va bientôt se refermer. À partir du 15 avril 2026, la plateforme web autonome tirera sa révérence. Meta a confirmé que les personnes tentant d'accéder à cette adresse seront automatiquement redirigées vers facebook.com/messages. C'est la fin d'une interface épurée que beaucoup appréciaient pour sa discrétion. Désormais, pour échanger avec vos proches sur un écran d'ordinateur, vous devrez obligatoirement vous confronter à l'interface complète du réseau social.

Quels changements sur vos Mac et iPhone ?

Pour les utilisateurs de l'écosystème Apple, cette transition marque une vraie rupture sur le bureau. Depuis la disparition brutale de l'application native macOS en décembre 2025, le site web restait la seule alternative légère pour garder le contact sur Mac pendant vos journées de travail.

La bonne nouvelle concerne toutefois vos appareils mobiles. L'application iOS sur iPhone et iPad n'est absolument pas menacée par cette réorganisation. Elle demeure le canal privilégié par l'immense majorité des utilisateurs et continue de fonctionner de manière indépendante, sans exiger de compte Facebook actif pour le moment.

Cette manœuvre ressemble fortement à une tentative de relancer l'engagement global sur Facebook. En rapatriant les discussions au sein même du réseau social, l'entreprise espère mécaniquement faire grimper le temps de navigation sur sa plateforme historique et exposer son audience à davantage de contenus. En parallèle, la firme semble concentrer ses efforts de développement sur WhatsApp, son autre pilier de la messagerie qui bénéficie d'une attention toute particulière ces derniers mois.



Enfin, on ne sait pas si le projet de messagerie unifiée entre tous les réseaux sociaux du groupe Meta va se concrétiser un jour. Messenger semble être le bon point de départ, mais l'entreprise a tendance à mettre cette solution en retrait. Wait and see.