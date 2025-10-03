Meta AI utilise vos données pour la pub personnalisée sur Facebook et Instagram

Meta a annoncé qu’à partir du 16 décembre, vos échanges avec son assistant IA sur Facebook et Instagram influenceront directement les publicités et les contenus qui vous seront proposés.

Meta AI va se servir de vous pour personnaliser vos pubs

Dans une annonce faite récemment, Meta a déclaré qu’à partir du 16 décembre, les conversations que vous tiendrez avec son assistant IA sur Facebook et Instagram commenceront à impacter les publicités et le contenu qui vous seront proposés.

Selon la société, que ce soit via un échange vocal ou écrit avec Meta AI, les thèmes de vos discussions seront utilisés pour ajuster vos recommandations de contenu, à l’image de ce qui se passe déjà lorsque vous likez ou partagez des publications. Par exemple, si vous discutez de sport, vous pourriez voir davantage de publicités pour des équipements de sport ou des groupes de passionnés.

Bien évidemment, Meta affirme que vous ne pourrez pas refuser cette nouvelle forme de personnalisation, l’option de désactivation ne sera pas proposée. Toutefois, les conversations sur WhatsApp sont pour l’instant exclues de cette mesure.

Meta promet malgré tout de respecter certaines limites, en excluant les catégories dites « sensibles » comme la religion, la santé, l’orientation sexuelle et la politique. Mais les critères définissant ce que recouvrent ces catégories restent flous, ce qui laisse place à des interprétations divergentes.

Pour l’instant, cette initiative ne concerne pas l’Europe en raison des contraintes liées au RGPD et aux législations sur la protection des données. Cela se serait tarder étant donné que Meta indique travailler à l’adaptation de ses pratiques pour les marchés européens.



C’est une annonce qui met en lumière une réalité déjà bien connue avec Internet. Il faut toujours être vigilant sur ce que l’on communique à une intelligence artificielle. Même si Meta assure que vos données sont sécurisées, elles ne restent pas simplement stockées de façon neutre. Elles sont surtout collectées, analysées et réutilisées afin d’affiner le ciblage publicitaire et de nourrir les systèmes de recommandation.



Via