Jolla Phone : le smartphone européen qui promet de respecter les données privées

Loin du duopole Apple-Google qui structure l'industrie mobile depuis une quinzaine d'années, la société finlandaise Jolla tente un pari audacieux avec le lancement de son nouveau smartphone. Fondée en 2011 par d'anciens ingénieurs Nokia, l'entreprise avait dû se retirer du marché du hardware après plusieurs déboires financiers pour se concentrer sur le développement de son système d'exploitation. Aujourd'hui, elle revient dans l'arène avec un appareil qui assume pleinement sa différence, porté par une campagne de précommande participative.

Un Linux natif pensé pour la confidentialité

Le nouveau Jolla Phone embarque Sailfish OS 5, présenté comme le seul système d'exploitation mobile européen basé sur un véritable noyau Linux. Cette approche technique tranche radicalement avec Android, même si le système reste compatible avec de nombreuses applications Android grâce au framework AppSupport. L'accent est clairement mis sur la protection des données personnelles : aucun tracking, aucune télémétrie cachée, aucune publicité intégrée.

L'appareil dispose même d'un interrupteur physique baptisé Privacy Key, permettant de couper instantanément le microphone, le Bluetooth, la géolocalisation et les applications tierces. Cette fonctionnalité matérielle, rappelant l'Alert Slider des OnePlus d'antan, s'inscrit dans une démarche de transparence totale sur ce que fait réellement le téléphone. Pour les utilisateurs d'iPhone habitués à la philosophie de confidentialité d'Apple, cette approche radicale pousse le concept encore plus loin en donnant un contrôle physique sur les communications.

Une fiche technique équilibrée et réparable

Côté performances, le smartphone adopte un positionnement milieu de gamme avec un processeur MediaTek 5G (dont le modèle exact reste à préciser), 12 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible jusqu'à 2 To via microSD. L'écran AMOLED de 6,36 pouces en Full HD affiche une définition d'environ 390 ppi, tandis que la batterie de 5500 mAh promet une bonne autonomie.

Le module photo principal de 50 mégapixels s'accompagne d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels, une configuration sobre mais cohérente pour un appareil qui ne cherche pas à rivaliser avec les flagships actuels. Plus notable encore, Jolla annonce cinq ans de mises à jour minimum et mise fortement sur la réparabilité avec une batterie remplaçable et une coque arrière amovible, dans la lignée du Fairphone 6.

Un modèle économique communautaire

Le fabricant finlandais a opté pour un lancement participatif original : le téléphone ne sera produit que si 2000 précommandes sont atteintes avant le 4 janvier 2026. Les premiers soutiens peuvent réserver l'appareil moyennant un acompte de 99 euros, pour un prix final de 499 euros (contre 599 à 699 euros après lancement). Cette approche "Do It Together" permet de limiter les risques industriels tout en impliquant directement la communauté dans le projet.

Disponible dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Norvège et en Suisse, le Jolla Phone devrait être livré fin du premier semestre 2026.



