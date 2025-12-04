Proton Sheets : l'alternative à Excel qui protège vos données

Proton intensifie sa guerre contre les géants américains du cloud. Après avoir dévoilé son traitement de texte Docs en juillet dernier, l'entreprise suisse complète sa suite bureautique avec Sheets, un tableur qui promet de protéger vos données financières et professionnelles comme jamais auparavant. Une alternative qui devrait séduire les utilisateurs Apple, historiquement attachés à la protection de leur vie privée, même si Numbers reste une option dans l'écosystème de la marque.

Le chiffrement comme argument massue

Proton Sheets adopte le même principe que l'ensemble des services de la firme helvétique : un chiffrement de bout en bout systématique. Concrètement, chaque cellule, formule, graphique ou nom de fichier devient illisible pour quiconque n'y est pas autorisé, y compris pour Proton elle-même. Cette approche radicale répond à une inquiétude grandissante : l'intégration massive de l'intelligence artificielle dans les outils de productivité.

Google a notamment intégré Gemini directement dans Sheets, mais la documentation officielle met en garde les utilisateurs professionnels contre le partage d'informations sensibles, celles-ci pouvant servir à entraîner les modèles d'IA. Microsoft suit une logique similaire avec Copilot dans Excel. Pour Anant Vijay Singh, responsable produit chez Proton Drive, cette situation pousse les entreprises à reconsidérer leurs outils : "Chaque formule saisie peut alimenter les algorithmes d'apprentissage automatique des géants technologiques. C'est un compromis inacceptable."

Fonctionnalités et compatibilité

Sur le plan pratique, Sheets ne réinvente pas la roue. L'interface reprend volontairement les codes visuels d'Excel ou Google Sheets pour faciliter la transition. Les formules courantes fonctionnent sans surprise, les données peuvent être transformées en graphiques ou diagrammes, et la collaboration en temps réel est évidemment au rendez-vous. L'import de fichiers CSV et XLS s'effectue simplement, avec chiffrement automatique dès le téléversement.

Le service s'intègre dans Proton Drive et nécessite simplement un compte gratuit offrant 5 Go de stockage. Les utilisateurs d'iPhone ou iPad peuvent y accéder via l'application mobile Proton Drive, déjà disponible sur l'App Store. Pour les professionnels exigeant davantage d'espace, les formules Business démarrent à 10 euros mensuels pour 1 To.

Proton continue ainsi d'élargir son écosystème face à Google Workspace et Microsoft 365. La société accumule également les certifications (ISO 27001, audit SOC 2 Type II) pour rassurer les entreprises. Reste à savoir si cette approche centrée sur la confidentialité suffira à convaincre au-delà des utilisateurs déjà sensibilisés à ces enjeux.



Sinon, n'oubliez pas qu'Apple inclut l'app Numbers a tous ses produits gratuitement, tout en respectant votre vie privée. Et en accédant à icloud.com avec votre compte Apple, il est possible d'accéder à une version web assez complète.



Source