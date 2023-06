Des hackers menacent Reddit de publier des données confidentielles

Un groupe de pirates qui a hacké les serveurs de Reddit en février dernier menace de divulguer les données volées si le plus grand forum du monde ne revient pas sur ses changements d'API prévus, rapporte Bleeping Computer. Pour mémoire, la nouvelle politique de la plateforme a rendu l'accès à son interface de programmation payante, tuant de nombreuses applications tierces comme Apollo.

Reddit attaqué de toute part

Le groupe de ransomware BlackCat a récemment revendiqué la responsabilité du piratage qui a eu lieu. Lors de cette attaque par hameçonnage, environ 80 Go de données compressées ont été volées. BlackCat a fait savoir que si Reddit ne payait pas 4,5 millions de dollars et ne retirait pas les modifications de prix de l'API prévues pour le 1er juillet, les données seraient rendues publiques.

BlackCat prétend détenir des "données confidentielles intéressantes" qui révèlent comment Reddit surveille les utilisateurs et pratique la censure. Le groupe ne s'attend pas à ce que Reddit coopère et prévoit donc de divulguer les données.



Lors du piratage, Reddit a affirmé que les mots de passe des utilisateurs, les comptes et les détails de carte de crédit n'avaient pas été touchés, mais que des documents internes, du code et des systèmes d'entreprise avaient été compromis.



La demande de BlackCat de revenir sur les modifications de l'API intervient alors que Reddit s'apprête à facturer l'accès à son API aux développeurs. Cette décision a entraîné la mise hors service de clients tiers populaires tels qu'Apollo et a suscité des protestations des clients et de certains modérateurs, se traduisant par des coupures de subreddit et la fermeture d'un certain nombre de sujets.

Le PDG de Reddit, Steve Huffman, a affirmé que l'entreprise ne prévoyait pas de modifier son modèle commercial d'API malgré les réactions négatives. Il a également souligné que la tarification de l'API ne serait pas non plus modifiée en raison de la menace de fuite de données.

