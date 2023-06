Spotify condamné dans son pays natal pour une affaire de protection des données

Spotify a toujours eu une bonne image en ce qui concerne la protection des données personnelles de ses utilisateurs, une réputation à l'opposé de celle de Meta qui a été condamné une multitude de fois aux États-Unis et en Europe. Toutefois, le populaire service de streaming ne serait pas irréprochable... Une infraction du règlement général sur la protection des données (RGPD) a été dénoncée par la Suède, le pays natal de Spotify.

Spotify condamné à une amende

Selon une enquête officielle du régulateur suédois Integritetsskyddsmyndigheten (ISM) aussi appelé Swedish Data Protection Authority (plus simple à prononcer), Spotify a fait l'objet d'un manquement à ses obligations concernant son discours sur l'utilisation des données de ses utilisateurs. En effet, le service de streaming est accusé de ne pas avoir assez expliqué et détaillé comment sont utilisées les données de ses utilisateurs suédois, ni comment demander l'accès à celles-ci.



Aujourd'hui, l'ISM annonce que cette inexactitude administrative se doit d'être sanctionnée pour que le service de streaming prenne au sérieux les déclarations autour de l'utilisation des données et se conforme au RGPD comme toute entreprise en Europe.

Officiellement, quand un utilisateur souhaite acquérir l'accès à ses données personnelles, l'entreprise doit fournir une copie des données qui ont été exploitées ainsi que de la liste des prestataires qui ont communiqué ces données. Malheureusement, Spotify a également omis certains détails essentiels, l'entreprise n'a donné accès qu'à "certaines" des données sans expliquer à la personne concernée comment obtenir les autres données.



Pour ce manque de transparence et de visibilité, Spotify est condamné à une amende de 5 millions d'euros de la part du Swedish Data Protection Authority. Le service de streaming doit aussi changer sa politique pour respecter le plus rapidement possible le RGPD afin d'éviter de recevoir d'autres amendes dans un futur proche.



Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts